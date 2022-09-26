"Хлопок" прыгает по Луганщине 3 неделю, уничтожает технику и личный состав россиян, – Гайдай

Традиционный "хлопок" снова посетил Луганщину. В частности, известно о взрывах в Алчевске и Маньковке.

Для россиян они имеют достаточно серьезные последствия со знаком "минус". Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Достойно внимания "Несчастье оккупантов": на Луганщине "хлопок" на вражеском складе, пылает казарма и "участок"

"Хлопок" прыгает по Луганщине уже третью неделю. Уничтожается техника, личный состав, командование оккупантов. Где они собираются, нет разницы кто – или это вагнеровцы, или кадыровцы, или лнровцы – везде они, как говорил наш президент, "курят там, где надо",

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что на этот раз в воздух взлетели склады и казармы российских захватчиков. Такое развитие событий мотивирует местное население, что развязка рядом и ВСУ скоро освободят их территории. В то же время армию россии – это только демотивирует.

Ждем хорошие новости от ВСУ

По мнению главы Луганской ОВА, успехи ВСУ побудили российский режим быстрее провести так называемый "референдум", чтобы:

закрепить территории, которые они захватили, хотя бы каким-то статусом;

объявить войну, чтобы совершать более жесткие действия по мобилизации, ведь они проигрывают на всех фронтах.

Что касается происходящего на линии фронта возле Луганской области – давайте подождем неделю. Я думаю, что ВСУ смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ждут более 500 тысяч жителей Луганщины,

– заверил глава Луганской ОВА.

Как отметил Гайдай, он достаточно тесно общается с жителями Луганской области, проживающими по всей территории Украины. "Главный вопрос у них: "Сергей Владимирович, когда мы сможем вернуться домой?", – подытожил он.

Ситуация в Луганской области: коротко

Оккупанты проигрывают по всем фронтам, ждем хороших новостей из Луганщины: смотрите видео