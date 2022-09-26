"Хлопок" прыгает по Луганщине 3 неделю, уничтожает технику и личный состав россиян, – Гайдай
Традиционный "хлопок" снова посетил Луганщину. В частности, известно о взрывах в Алчевске и Маньковке.
Для россиян они имеют достаточно серьезные последствия со знаком "минус". Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Достойно внимания "Несчастье оккупантов": на Луганщине "хлопок" на вражеском складе, пылает казарма и "участок"
"Хлопок" прыгает по Луганщине уже третью неделю. Уничтожается техника, личный состав, командование оккупантов. Где они собираются, нет разницы кто – или это вагнеровцы, или кадыровцы, или лнровцы – везде они, как говорил наш президент, "курят там, где надо",
– подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что на этот раз в воздух взлетели склады и казармы российских захватчиков. Такое развитие событий мотивирует местное население, что развязка рядом и ВСУ скоро освободят их территории. В то же время армию россии – это только демотивирует.
Ждем хорошие новости от ВСУ
По мнению главы Луганской ОВА, успехи ВСУ побудили российский режим быстрее провести так называемый "референдум", чтобы:
- закрепить территории, которые они захватили, хотя бы каким-то статусом;
- объявить войну, чтобы совершать более жесткие действия по мобилизации, ведь они проигрывают на всех фронтах.
Что касается происходящего на линии фронта возле Луганской области – давайте подождем неделю. Я думаю, что ВСУ смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ждут более 500 тысяч жителей Луганщины,
– заверил глава Луганской ОВА.
Как отметил Гайдай, он достаточно тесно общается с жителями Луганской области, проживающими по всей территории Украины. "Главный вопрос у них: "Сергей Владимирович, когда мы сможем вернуться домой?", – подытожил он.
Ситуация в Луганской области: коротко
- На временно оккупированной территории Луганской области российским захватчикам очень "горячо". В частности, 21 сентября мощные взрывы прогремели в Сватово и Новоайдаре. Предварительно известно о 250 погибших и раненых оккупантах.
- В ночь с 17 на 18 сентября в Сватове тоже было неспокойно. В результате взрыва примерно 200 солдат российской армии погибли. Также из-за взрывов у россиян могут возникнуть проблемы с боекомплектами.
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, все койки в больницах заняты ранеными оккупантами. Местных жителей госпитализируют только в экстренных случаях.
- Наши защитники и защитницы постепенно освобождают территории, которые захватили россияне. Так, 19 сентября появилась информация, что ВСУ вернули под контроль Украины поселок Белогоровка в Луганской области.
- Российский оккупационный режим прибег к проведению фейкового "референдума" на временно оккупированной Луганщине. Однако он больше напоминает соцопрос под дулом автомата.
Оккупанты проигрывают по всем фронтам, ждем хороших новостей из Луганщины: смотрите видео