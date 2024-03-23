"Хлопок" в Самарской области: дроны атаковали НПЗ
В ночь на 23 марта в России прогремели взрывы на очередном НПЗ. Оккупанты заявили об атаке БПЛА.
О взрыве на НПЗ сообщают росСМИ и телеграм-каналы. В сети уже появились кадры с места событий, передает 24 Канал.
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Что известно о взрыве на НПЗ
Около 3 ночи в Самарской области прогремел громкий взрыв. Уже вскоре сообщили о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск. В сети отметили, что перед этим был слышен звук двигателя.
"Хлопок" на НПЗ в Самарской области / Фото из сети
В половине 4 утра российские пропагандисты написали, что горит колонна нефтеперерабатывающей установки. Также отметили, что произошло это после "падения" дрона. На месте работают пожарные.
А уже в 6 утра оккупанты заявили, что ущерба технологическому оборудованию на якобы "нет". Российские захватчики грезили о якобы лишь "попытке БПЛА атаковать" Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Жертв и пострадавших также якобы нет.
Заметим, что кадры с места говорят сами за себя. Виден мощный пожар, в небо поднялся огромный столб густого дыма.
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Дроны атаковали очередной российский НПЗ: смотрите видео
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Напуганы не на шутку: нефтяные компании решили строить свою систему ПВО
- Заметим, что российские НПЗ все чаще оказываются под атакой дронов. И хотя оккупанты постоянно отчитываются о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О", в это не верят даже сами россияне.
- Так, вражеские нефтяные компании начали строить собственную систему противовоздушной обороны, чтобы попытаться защититься от беспилотников.
- Журналисты одного из российских изданий обнаружили почти 300 тендеров на закупку средств противодействия беспилотным летательным аппаратам среди нефтяных компаний.