Одно из звеньев начала нашего контрнаступления, – политолог о "хлопке" на нефтебазе в Крыму

Пожар в результате "хлопка", который произошел 29 апреля в Севастополе, произвел незабываемое впечатление на россиян. В частности, террорист Игорь Гиркин прокомментировал это событие фразой "херсонский стыд".

Гиркин не может забыть историю с Херсоном, потому что это единственный областной центр, который оккупантам удалось захватить в начале войны, а затем, традиционно для них, пришлось бежать оттуда. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Для восстановления потребуется 2 – 3 месяца

Он отметил, что у россиян очень плохие предчувствия по поводу контрнаступления ВСУ.

Гиркин понимает, что означает уничтожение крупного топливного нефтехранилища в Севастополе. Ведь Крым является главной логистической базой, которая, в частности, поддерживает южную группировку окупантов на Юге Украины,

– объяснил политолог.

Гиркин осознает, что это одно из звеньев в цепи начала контрнаступления.

Политолог о последствиях "хлопка" в Севастополе: смотрите видео

"Если на нефтебазе в Севастополе было уничтожено 40 тысяч тонн топлива, можно считать, что это примерно 11 эшелонов топлива. И теперь такой объем топлива нужно завезти в Крым, чтобы пополнить резерв. А это может занять 2 – 3 месяца", – подчеркнул Тарас Загородний.

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Утром 29 апреля временно оккупированном Севастополе в Казачьей бухте раздался мощный взрыв. Позже стало известно, что после попадания возник пожар на нефтебазе.

Огонь пылал на площади около 1 тысячи квадратных метров. А столб дыма поднялся на сотни метров, и виден был во всех районах Севастополя.

Стало известно, что Казачья бухта расположена рядом со стоянкой боевых кораблей в Севастопольской бухте. И запасы топлива на сгоревшей нефтебазе предназначались именно для боевого флота россиян.

По сообщению "губернатора" временно оккупированного Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки БПЛА было повреждено 4 цистерны с горючим. По его словам, пожар никоим образом не повлияет на ситуацию со снабжением горючего в Севастополь. А сгоревшие резервы не предназначались для его поставки на автозаправочные станции. Поэтому можно предположить, что уничтоженное горючее было расположено на военном объекте.

В командовании ВСУ рассказали, что после мощного "хлопка" в Севастополе начали распространяться панические настроения по поводу несостоятельности российской ПВО защитить военные объекты. Также российские военнослужащие начали подавать рапорты на отпуск. Причем провести его они хотят не во временно оккупированном Крыму, а на территории континентальной России.