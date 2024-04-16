В Хмельницкой области слышали взрывы: туда летели "Шахеды"

В ночь на 16 апреля оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали на территории Хмельницкой области.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 16 апреля, в 00:12. А об отбое сообщили в 02:39. Силы ПВО предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками. Дроны направлялись в регион из Винницкой области.

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В Хмельницкой области прогремели взрывы

За несколько минут до отбоя корреспонденты Суспильного проинформировали в сети о взрывах в Хмельницкой области. В мониторинговых группах отмечали, что "Шахеды" оккупантов летели в сторону Староконстантинова. Пока официального подтверждения обстрела нет, как и деталей о его последствиях. Надеемся, что по вражеским целям успешно отработала ПВО.

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К слову, ночью 16 апреля тревогу также объявляли в таких областях: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой. Там также была угроза атаки беспилотниками.

Напомним, в ночь на 14 апреля оккупанты выпустили по Украине 10 "Шахедов" с территории российской Курской области. Кроме того, враг атаковал ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины. Тогда украинским военным удалось сбить все вражеские БпЛА.

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