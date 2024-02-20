Их флот – отстой, авиация – отстой, – Ходжес оценил "достижения" России

Американский генерал в отставке прокомментировал ситуацию на фронте в Украине. Он оценил действия россиян и раскритиковал их.

Бывший американский генерал Бен Ходжес раскритиковал действия российской армии. Это произошло уже после того, как они заставили украинских военных отойти от своих позиций в районе Авдеевки.

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Россия находится на пути к потере полмиллиона бойцов

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес жестко оценил так называемые "достижения" российских военных в Украине. Он отметил, что "их флот – отстой, воздушные силы – отстой, и они потеряли полмиллиона солдат".

В статье не указано, откуда у Ходжеса информация о количестве потерь россиян в живой силе.

В январе 2024 года в Минобороны Великобритании заявили, что Россия может потерять до полумиллиона солдат до конца года.

Несмотря на то, что в Украине идут ожесточенные бои, Ходжес считает, что вокруг этой борьбы много негатива.

Потери врага на 20 февраля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат.

Актуальные потери врага: