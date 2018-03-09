Холостяк 8 сезон 1 выпуск: чем удивляли девушки и с кем Рожден Ануси идет на первое свидание

8 сезон шоу "Холостяк" стартует в пятницу, 9 марта, на телеканале СТБ. Талантливый и холостой певец Рожден Ануси устроит знакомство на первой вечеринке с потенциальными невестами.

В первом впуска шоу "Холосяк 8 сезон" Рожден Ануси поделился с девушками своим творчеством – спел для них свой хит "Знаешь".

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"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: первое знакомство

Девушки тоже приготовили для холостяка немало сюрпризов. Так, вместо одной из участниц на вечеринку приехал ее телефон. Другая девушка удивила Холостяка, подарив ему череп.



"Холостяк "8 сезон 1 выпуск: Рожден Ануси спешит к девушкам

"Холостяк "8 сезон 1 выпуск: Интересно, кто из девушек придет первой

Более того, на первую вечеринку приехал школьный автобус с детьми, которые привезли "самое ценное, что у них было".

Кстати, в этом году в шоу у девочек есть возможность самостоятельно раздобыть розу первого впечатления, а также уже на первой вечеринке побороться за первое индивидуальное свидание сезона.

Рожден не страдает от недостатка женского внимания, у него очень много поклонниц, которые всячески пытаются привлечь внимание музыканта. Однако, отношения у парня не клеятся. Девушка, которая была первой любовью у Рождена, ставила слишком высокую планку для парня, и в конце-концов ушла к его другу. И для Рождена это стало толчком работать над собой.

Сейчас он снова готов к серьезным отношениям, будучи гораздо более успешнее, чем прежде. Но он ищу ту, которая будет с ним, несмотря на успех и деньги.

Аня

23-летняя танцовщица балета из Киева. Девушка следит за собой, ради чего держит себя в жесткой форме. Сейчас она танцует в шоу-балете.

Разговор с "Холостяком" изначально не задался. На философский вопрос Рождена о том, что девушка планирует делать в жизни, она ответила "быть счастливой". Такой ответ не очень удовлетворил Рождена. Однако, затем им таки удалось найти общий язык.

Мария

2-летняя Мария работает переводчиком. У девушки неприятный опыт в общении с девушками – в школе ее били другие дети.

"Холостяк" сразу оценил ее эффектный внешний вид. Однако на самом деле Мария не такая смелая и очень разволновалась, общаясь с Рожденом. Певцу она подарила картину, которая очень понравилось парню.

Арина

25-летняя киевлянка сразу заявила, что является "настоящей леди", ведь владеет школой этикета. "Холостяку" она подарила фильм о Джеймсе Бонде, ведь у агента 007 – отличный стиль. Рожден оценил эрудицию Арины.

Настя

27-летняя Настя решила взять эпатажем – она пришла в кепке и джинсовой куртке, а в руках держала череп. Этот череп она подарила "Холостяку". Он оценил оригинальность Насти.

Девушка разорвала серьезные отношения – муж был очень богатый и невероятно баловал Настю. Однако, сказка не имела хэппи-энда – во время одного из конфликтов возлюбленный жестоко избил девушку.

Алёна

25-летняя Алёна работает моделью в Индии. Там она нашла любовь. Девушка уже думала о свадьбе. Однако, против их брака были его родители.

После этого девушка решила, что следующая любовь будет иметь с ней общий язык.

Настя

Девушка не смогла приехать, ведь празднует день рождения со своим сыном. Вместо себя прислала в лимузине телефон. Рожден оценил такой жест и сам перезвонил Насти. Голос девушки очень понравился музыканту, девушка пообещала прислать свое фото.

Що це? Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) Мар 9, 2018 в 10:42 PST

Галина

Смелая девушка приехала к Рождену сразу в белом свадебном платье. Это изрядно удивило "Холостяка". Он отметил, что платье ей к лицу, однако такой поступок он назвал странным.

"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: к "Холостяку" пришли невесты

Рима

Еще одна девушка выбрала платье невесты для первой встречи с "Холостяком". Сначала это возмутило Рождена, но когда он увидел, что она в своем платье даже из лимузина выйти не может – бросился ей на помощь.

Иванна

Девушка утверждает, что она несет образ нежности и сексуальности. Говорит, имеет единственную вредную привычку – зависимость от внимания мужчин. Иванна признается, никогда в жизни не любила, поэтому проект – для нее шанс найти любовь.

Яна

Одна из девушек решила схитрить и приехала не на лимузине, а на гольф-каре. Однако, Рожден сначала подошел к девушкам с лимузина, а Яне на гольф-каре посоветовал подождать.

И все же она добилась своего – "Холостяк" решил покататься с ней. В машине Яна и Рожден провели приятный разговор.

Наталья

Девушка сильно удивила "Холостяка". Она появилась в клетке. Это она объяснила тем, что была замужем и имела очень строгого мужа. При этом Рожден заверил ее, что он очень хороший. Но "Холостяк" волнуется, что Наталья так и не сможет оправиться от неудачного брака.

В то же время в комнате, где находятся девушки, начинают открываться секреты. Риму заподозрили в том, что она пришла на проект для пиара. А еще одна девушка уже имела отношения с другим "Холостяком".

Ольга

Эта девушка приехала не на лимузине, а на школьном автобусе. Сначала к Рождену вышли школьники, решившие первыми протестировать "Холостяка". Только после теста музыкант смог увидеть Олю. Еще одно, что заинтриговало Рождена, – внешний вид девушки. Она была одета в коротенький сарафан и с двумя закрученными хвостиками.

А этот секрет действительно шокировал "Холостяка" – девушка честно призналась, что не имела отношений и даже никогда не целовалась.

"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: учительница удивила Рождена

Ольга

Ольга пришла к "Холостяку" с короной на голове. Это немного насторожило Рождена, но он отметил красоту девушки. Он также отметил, что у нее очень необычный темперамент.

Настя

Девушка очень раскованная. Сразу призналась, что любит секс и эротические игры. И не имеет комплексов. На проект ее отправила мама, чтобы дочь изменила стиль жизни. Настя решила познакомиться с "Холостяком" только ради хорошего секса. Ее эффектный выход удивил не только Рождена, но и конкуренток.

"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: Настя шокировала девушек и Рождена

Не обошлось и без конфликтных ситуаций. Одна из девушек, Алиса, подарила "Холостяку" таймер. И когда время вышло она пришла к Рождену, требуя сделать выбор. Такое давление не очень понравился музыканту, и он расстался с Алисой заранее.

Наконец дошла очередь до роз. Сначала Рожден должен был вручить розу первого впечатления. Первую в этом сезоне розу получила Яна, с которой "Холостяк" покатался на гольф-каре.

Познакомившись со всеми девушками, Рожден признал, что все девушки очень нетипичные. Поэтому он надеется, что среди них есть его жена. Больше всего удивила Ольга, сыгравшая для Рождена на гитаре. Она и идет на первое свидание с "Холостяком".

"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: кто пойдет на первое свидание с Рожденом

Рожден разыграл и вторую розу – он пообщался с "двумя невестами", но розу получила только одна.

Церемония вручения роз продолжается. Третья девушка, которая получила розу была хорошо воспитанная девушка Арина. Следующей заветный цветок получила Настя, которая дарила Рождену череп.

"Холостяк" 8 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: церемония вручения роз

Он признался, что этот подарок его удивил. Цветы получили Иванна, Наталья, Марина, Ольга. Розу могла получить и Анфиса, с которой у "Холостяка" был конфликт. Однако, пока она шла, Рожден изменил свое мнение.

Заветный цветок получила и Анна. Следующую розу "Холостяк" отдал Маше, которая заинтриговала его подаренной картиной. Анна была первой, кто познакомился с Рожденом, однако он не захотел продолжать знакомство дальше. Последнюю розу получила Галя.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.