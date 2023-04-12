В Финляндии ответили на запрос Украины о передаче истребителей Hornet
Источник:Yle
В марте СМИ сообщали, что Украина направила официальный запрос по истребителям Hornet. Хельсинки наконец-то дали ответ.
Минобороны Финляндии ответило на запрос нашего государства о проведении переговоров относительно передачи Hornet.
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"Дискуссия неактуальна"
Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что истребители будут использоваться оборонными силами Финляндии еще в ближайшие несколько лет. После чего их жизненный цикл будто бы завершится.
Кайкконен рассказал, что ответ был дан на прошлой неделе. По его словам, дискуссия о возможной передаче самолетов Украине "не актуальна".
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Что этому предшествовало
- 10 марта Санна Марин, которая в то время была премьером Финляндии, прибыла с официальным визитом в Киев. Она отметила, что ее страна может передать нашей Hornet.
- Вскоре армия и президент Финляндии заявили, что якобы вообще не обсуждали возможности предоставления Украине истребителей.
- После этого Марин решила объяснить свое киевское заявление. Она сказала, что никто не обещал Hornet.
- Позже Марин сделала еще одно заявление. В частности, отметила, что Хельсинки смогут обсудить передачу Hornet после получения современных F-35.