В Финляндии ответили на запрос Украины о передаче истребителей Hornet

12 апреля 2023, 16:30
Читати новину українською

Источник:

Yle

В марте СМИ сообщали, что Украина направила официальный запрос по истребителям Hornet. Хельсинки наконец-то дали ответ.

Минобороны Финляндии ответило на запрос нашего государства о проведении переговоров относительно передачи Hornet.

Смотрите также Есть соответствующая процедура, – Игнат заявил, что иностранцы могут сесть за штурвал F-16 в Украине

"Дискуссия неактуальна"

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что истребители будут использоваться оборонными силами Финляндии еще в ближайшие несколько лет. После чего их жизненный цикл будто бы завершится.

Кайкконен рассказал, что ответ был дан на прошлой неделе. По его словам, дискуссия о возможной передаче самолетов Украине "не актуальна".

Читайте также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

Что этому предшествовало

  • 10 марта Санна Марин, которая в то время была премьером Финляндии, прибыла с официальным визитом в Киев. Она отметила, что ее страна может передать нашей Hornet.
  • Вскоре армия и президент Финляндии заявили, что якобы вообще не обсуждали возможности предоставления Украине истребителей.
  • После этого Марин решила объяснить свое киевское заявление. Она сказала, что никто не обещал Hornet.
  • Позже Марин сделала еще одно заявление. В частности, отметила, что Хельсинки смогут обсудить передачу Hornet после получения современных F-35.

Автор: Юлія Лобурак