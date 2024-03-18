Хорошие намерения или коварный план: что кроется за действиями Джонсона по помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон продолжает блокировать помощь Украине. Он якобы мотивирует это тем, что законопроект о финансировании помощи Украине должен быть несколько изменен. В то же время демократы начали собирать подписи в рамках процедуры, которая поможет провести голосование в обход задержек Джонсона.

Дональд Туск призывает Джонсона не игнорировать, что "творится с Одессой", ведь его нежелание как можно скорее подать законопроект на голосование парламента негативно влияет на войну в Украине. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин отметил 24 Каналу, что Джонсон понимает – его коалиция разваливается. Он видит, что демократы собирают подписи и помощь Украине может произойти в обход его позиции, а значит, в обход Дональда Трампа.

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Джонсон осознает свой провал

Рашкин считает, что спикер Джонсон знает, что он в сложной ситуации, поэтому и предлагает другой вариант. Он пытается разделить помощь Украине и Израилю, чтобы было два отдельных законопроекта. Это может ускорить их принятие и не будет противоречить позициям трампистов.

Такое намерение является способом помочь своей фракции "выжить, а не развалиться полностью". Потому что те республиканцы, кто поддерживает помощь Украине – боятся прямого конфликта с Трампом, чтобы не потерять политическую карьеру.

Хорошие намерения (у Джонсона – 24 Канал), но он, в основном, занимается задержкой законопроекта, что и будет делать в дальнейшем. Поэтому доверия к нему нет никакого,

– отметил общественный и политический деятель.

Что будет с помощью Украине

Рашкин ожидает, что в течение 1 – 2 недель будет голосование.

Главное, чтобы Джонсон не отправил всех в отпуск, и снова не дал им голосовать,

– сказал Рашкин.

Джонсон надеется, что именно благодаря главам демократов и тем ситуативным коалициям, которые ему приходится строить, в итоге, удастся принять финансирование на помощь Украине, не привлекая к этому процессу республиканцев.

"Трудно доверять спикеру Джонсону, учитывая, что он делал до сих пор. Но я верю в то, что понимание важности помощи Украине должно преобладать", – подчеркнул Юрий Рашкин.

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