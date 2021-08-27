Хотели дискредитировать крымскую платформу: СБУ разоблачила интернет-агентуру России

СБУ в Херсоне разоблачила группу спецслужб интернет-агентуры России, которая пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на юге Украины. Они за деньги пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Агентура насчитывала несколько человек. Они публиковали сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

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СБУ разоблачила интернет-агентуру спецслужб России

По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны,

– рассказали в СБУ.

Также спецслужбы России отрабатывали с агентами так называемые "целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы", ее результатов и участников.

В СБУ рассказали, что за распространение контента злоумышленники ежемесячно получали деньги. Их присылали через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Служба безопасности Украины установила, что:

в агентуру входило несколько местных жителей;

информацию для "публикаций" они брали из пропагандистских интернет-ресурсов России, а также – сайтов незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи сообщили одному из организаторов группы о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Ему. Материалы уголовного дела уже направили в суд.

Следователи проводят следствие, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

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