Взрывы в Новгородской области России и работа ПВО на Киевщине: хронология 1001 дня войны

Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. Зато россияне не оставляют попыток продвинуться и захватить новые территории.

Украина противостоит России уже 1001 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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