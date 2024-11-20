Взрывы в Новгородской области России и работа ПВО на Киевщине: хронология 1001 дня войны
Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. Зато россияне не оставляют попыток продвинуться и захватить новые территории.
Украина противостоит России уже 1001 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В поселке Котово Новгородской области ночью 20 ноября жаловались на атаку дронов. Местные сообщали, что БпЛА летели в направлении военной базы, а после взрывов – власти начали эвакуацию. Известно, что в поселке Котово расположен 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России. Сейчас детали атаки остаются неизвестными, о звуках детонации не сообщали. В то же время местные власти уже объявили эвакуацию из Котово в соседний поселок Кулотино. Над Сумской областью сбили 10 БпЛА. США поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Помощь от них критически важна для нашего государства. Владимир Зеленский боится, что сокращение помощи от США приведет к поражению Украины. Он также объяснил, что у нас есть производство, но его недостаточно, чтобы преобладать и, вероятно, недостаточно, чтобы выжить. Это произошло в рамках серии неотложных действий, которые администрация Байдена принимает, чтобы помочь Киеву в военной борьбе перед тем, как в Белый дом придет новая. Поставка противопехотных мин в Украину является потенциально противоречивой. Известно, что более 160 стран подписали международное соглашение, которое запрещает их использование, ведь они могут нанести вред гражданскому населению. Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на линию фронта в Украине в течение последних недель и видит насущную необходимость притупить прогресс агрессорки. В Пентагоне считают, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы замедлить продвижение России. В 05:45 утра Киевская городская и областная военные администрации сообщили о работе ПВО в столице и регионе. Мониторы насчитывали не менее 3 дронов в области. Аналитики DeepState выложили традиционное обновление карты фронта. Согласно их сообщению, есть вражеское продвижение на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях. Россия атаковала Полтавскую область ночью 20 ноября. Враг бил "Шахедами".
Дроны атаковали арсенал в Новгородской области
Если США сократят финансирование обороны, мы проиграем, но борьба продолжится – Зеленский
Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине, –Washington Post
В Киеве и области работала ППО
Враг оккупировал Новую Ильинку и продвигается на 3 направлениях, – DeepState
На Полтавщине были взрывы
В поселке Котово Новгородской области ночью 20 ноября жаловались на атаку дронов. Местные сообщали, что БпЛА летели в направлении военной базы, а после взрывов – власти начали эвакуацию.
Известно, что в поселке Котово расположен 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России.
Сейчас детали атаки остаются неизвестными, о звуках детонации не сообщали. В то же время местные власти уже объявили эвакуацию из Котово в соседний поселок Кулотино.
Над Сумской областью сбили 10 БпЛА.
США поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Помощь от них критически важна для нашего государства.
Владимир Зеленский боится, что сокращение помощи от США приведет к поражению Украины.
Он также объяснил, что у нас есть производство, но его недостаточно, чтобы преобладать и, вероятно, недостаточно, чтобы выжить.
Это произошло в рамках серии неотложных действий, которые администрация Байдена принимает, чтобы помочь Киеву в военной борьбе перед тем, как в Белый дом придет новая.
Поставка противопехотных мин в Украину является потенциально противоречивой. Известно, что более 160 стран подписали международное соглашение, которое запрещает их использование, ведь они могут нанести вред гражданскому населению.
Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на линию фронта в Украине в течение последних недель и видит насущную необходимость притупить прогресс агрессорки. В Пентагоне считают, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы замедлить продвижение России.
В 05:45 утра Киевская городская и областная военные администрации сообщили о работе ПВО в столице и регионе. Мониторы насчитывали не менее 3 дронов в области.
Аналитики DeepState выложили традиционное обновление карты фронта. Согласно их сообщению, есть вражеское продвижение на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях.
Россия атаковала Полтавскую область ночью 20 ноября. Враг бил "Шахедами".