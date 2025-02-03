Дроны ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу: хронология 1076 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и восстановить положение на уже утраченных ранее территориях. Наши защитники дают врагу достойный отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1076 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Руководитель ЦПД прокомментировал атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он также объяснил, почему он так важен для оккупантов. Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только. Росавиация написала, что ограничения вводили в 6 аэропортах: Борт, который летел в Казань, ушел на запасной аэродром. По состоянию на 7 утра по Киеву четыре аэропорта открыли. В городе Ахтубинск в Астраханской области России произошла атака дронов на газоперерабатывающий завод, повлекшая пожар. Также аэропорты в нескольких городах ввели план "Ковер". Вероятно, под прицелом снова Волгоградский НПЗ, который уже горел в ночь на 31 января. По данным российских телеграмм-каналов, взрывы раздавались в нескольких районах Волгоградской области, в частности, Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском, Красноармейском и Ворошиловском районах. Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 3 февраля. Согласно их данным, российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области. Так, враг имеет продвижение в селах Серебряное и Дачное Покровского района. Россия атаковала Киевскую область ударными БпЛА в ночь на 3 февраля, в регионе работала ПВО.
В ЦПД очертили важность Астраханского газоперерабатывающего завода для врага
В России закрыли ряд аэропортов из-за массированной атаки дронами
В Астраханской области дроны налетели на газоперерабатывающий завод
Волгоград атаковали БпЛА
Оккупанты снова имеют продвижение на Донетчине
На Киевщине работала ПВО
Руководитель ЦПД прокомментировал атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он также объяснил, почему он так важен для оккупантов.
Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.
Росавиация написала, что ограничения вводили в 6 аэропортах:
Борт, который летел в Казань, ушел на запасной аэродром.
По состоянию на 7 утра по Киеву четыре аэропорта открыли.
В городе Ахтубинск в Астраханской области России произошла атака дронов на газоперерабатывающий завод, повлекшая пожар. Также аэропорты в нескольких городах ввели план "Ковер".
Вероятно, под прицелом снова Волгоградский НПЗ, который уже горел в ночь на 31 января.
По данным российских телеграмм-каналов, взрывы раздавались в нескольких районах Волгоградской области, в частности, Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском, Красноармейском и Ворошиловском районах.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 3 февраля.
Согласно их данным, российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Так, враг имеет продвижение в селах Серебряное и Дачное Покровского района.
Россия атаковала Киевскую область ударными БпЛА в ночь на 3 февраля, в регионе работала ПВО.