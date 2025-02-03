Дроны ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу: хронология 1076 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и восстановить положение на уже утраченных ранее территориях. Наши защитники дают врагу достойный отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1076 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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