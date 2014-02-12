Ракетный удар по Киеву, атака "Шахедами": хронология 1085 дня войны
Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. Ночью 12 февраля агрессор в очередной раз атаковал Украину беспилотниками и ракетами. В результате вражеского удара есть жертва и пострадавшие.
О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 12 февраля – сообщает 24 Канал.
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В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. В Оболонском – разрушения в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован. В Голосеевском – возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается. Городской голова сообщил, что в Оболонском районе есть погибший. Количество пострадавших возросло до 3. Среди них – 9-летняя девочка. Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты продвинулись на 7 направлениях, среди которых Боровая, Лиман, Торецк, Покровск, Курахово, Большая Новоселка и Гуляйполе. Украинские защитники достигли успехов в районе Торецка, в частности, на северо-востоке от Дружбы и в центральной части Леонидовки. Виталий Кличко сообщил о пожарах в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском – пылает на территории промзоны. Предварительно, повреждены здания рядом. В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. В столице прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока. Американца Марка Фогеля 11 февраля освободили из российской тюрьмы в рамках обмена с США. Дональд Трамп надеется, что это станет "началом отношений", которые положат конец войне России против Украины. В будущем с мобилизованными гражданами будут подписывать контракты с четкими сроками и бонусами. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Вечером 11 февраля оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. К счастью, обошлось без жертв. В общественном транспорте Киева ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Движение городского транспорта в столице на это время останавливать не будут. Украинцы 18 – 24 лет, которые решат участвовать в армии, будут получать 1 миллион гривен только за подписание контракта с ВСУ. Выплата этой суммы будет происходить тремя частями:
Каковы последствия российской атаки на Киев
Атака на Киев: есть жертва и пострадавшие
Россияне продвинулись на 7 направлениях, ВСУ имели успехи под Торецком: анализ ISW
В Киеве вспыхнули пожары в результате ракетного удара
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Трамп видит в освобождении Фогеля шанс закончить войну России против Украины
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В общественном транспорте Киева будут объявлять минуту молчания
Как добровольцы в возрасте 18 – 24 года будут получать миллион гривен
В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.
В Оболонском – разрушения в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.
В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.
В Голосеевском – возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
Городской голова сообщил, что в Оболонском районе есть погибший. Количество пострадавших возросло до 3. Среди них – 9-летняя девочка.
Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты продвинулись на 7 направлениях, среди которых Боровая, Лиман, Торецк, Покровск, Курахово, Большая Новоселка и Гуляйполе.
Украинские защитники достигли успехов в районе Торецка, в частности, на северо-востоке от Дружбы и в центральной части Леонидовки.
Виталий Кличко сообщил о пожарах в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском – пылает на территории промзоны. Предварительно, повреждены здания рядом. В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки.
В столице прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока.
Американца Марка Фогеля 11 февраля освободили из российской тюрьмы в рамках обмена с США. Дональд Трамп надеется, что это станет "началом отношений", которые положат конец войне России против Украины.
В будущем с мобилизованными гражданами будут подписывать контракты с четкими сроками и бонусами. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Вечером 11 февраля оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. К счастью, обошлось без жертв.
В общественном транспорте Киева ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Движение городского транспорта в столице на это время останавливать не будут.
Украинцы 18 – 24 лет, которые решат участвовать в армии, будут получать 1 миллион гривен только за подписание контракта с ВСУ. Выплата этой суммы будет происходить тремя частями: