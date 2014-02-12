Ракетный удар по Киеву, атака "Шахедами": хронология 1085 дня войны

Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. Ночью 12 февраля агрессор в очередной раз атаковал Украину беспилотниками и ракетами. В результате вражеского удара есть жертва и пострадавшие.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 12 февраля – сообщает 24 Канал.

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