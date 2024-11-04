Очередная атака на Киев, ВСУ восстановили положение в Дружбе: хронология 985 дня войны

Россия продолжает атаковать Украину, однако ВСУ сдерживают нашествие россиян на фронте и отражают атаки по мирным городам. Наша страна, несмотря на все, противостоит оккупантам.

Какая ситуация на фронте, где продвинулся враг и наши военные, что происходит в мире и как это повлияет на Украину – читайте в тексте 24 Канала.

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