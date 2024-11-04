Очередная атака на Киев, ВСУ восстановили положение в Дружбе: хронология 985 дня войны
Россия продолжает атаковать Украину, однако ВСУ сдерживают нашествие россиян на фронте и отражают атаки по мирным городам. Наша страна, несмотря на все, противостоит оккупантам.
Какая ситуация на фронте, где продвинулся враг и наши военные, что происходит в мире и как это повлияет на Украину – читайте в тексте 24 Канала.
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Аналитики DeepState рассказали, что Силы обороны восстановили положение в Дружбе Донецкой области. По их словам, к сожалению, российские захватчики продвинулись: В Киевской городской военной администрации заявили, что враг не достиг цели, ведь Силы обороны приложили максимум усилий, чтобы сбить все дроны противника. В результате атаки обломки упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой территории с локальными пожарами. В частности, горела трава и подстилка. В результате очередной российской атаки дронами в Киеве упали обломки. Виталий Кличко заявил, что обломки упали в Оболонском и Деснянском районах. Предварительно – на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место,
В DeepState рассказали об изменениях в Донецкой области
Какие последствия атаки врага по Киеву
В Киеве упали обломки дронов
– сказал мэр.
Аналитики DeepState рассказали, что Силы обороны восстановили положение в Дружбе Донецкой области.
По их словам, к сожалению, российские захватчики продвинулись:
В Киевской городской военной администрации заявили, что враг не достиг цели, ведь Силы обороны приложили максимум усилий, чтобы сбить все дроны противника.
В результате атаки обломки упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой территории с локальными пожарами. В частности, горела трава и подстилка.
В результате очередной российской атаки дронами в Киеве упали обломки. Виталий Кличко заявил, что обломки упали в Оболонском и Деснянском районах.
Предварительно – на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место,