Россия ударила по Николаеву и Запорожью, поднимала в воздух Ту-95МС: хронология 992 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях. Наши защитники дают врагу отпор.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 992 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Потери России по состоянию на 11 ноября 2024 года: В КГВА объяснили, что вводили аварийные отключения света из-за опасности вражеских ударов. Поэтому решили принять превентивные меры. Россия подняла в воздух несколько бортов МиГ-31К. В Николаеве в результате атаки дронами погибли 5 человек. Россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95МС. Позже стало известно о вероятных пусках ракет. Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети. Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей. В Николаеве вспыхнули пожары в жилых домах города. Это произошло после атаки российских беспилотников. Городской голова Александр Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку. В Запорожье прогремели взрывы. Черкасская область оказалась под угрозой ударных дронов врага. Вблизи областного центра работает ПВО.
Обновленная статистика потерь врага
Почему вводили отключения света
В Николаеве погибли люди
Россия нанесла три авиаудара по Запорожью
Россия атаковала Николаев
Возле Черкасс работала ПВО
Потери России по состоянию на 11 ноября 2024 года:
В КГВА объяснили, что вводили аварийные отключения света из-за опасности вражеских ударов. Поэтому решили принять превентивные меры.
Россия подняла в воздух несколько бортов МиГ-31К.
В Николаеве в результате атаки дронами погибли 5 человек.
Россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95МС. Позже стало известно о вероятных пусках ракет.
Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети.
Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей.
В Николаеве вспыхнули пожары в жилых домах города. Это произошло после атаки российских беспилотников.
Городской голова Александр Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку.
В Запорожье прогремели взрывы.
Черкасская область оказалась под угрозой ударных дронов врага. Вблизи областного центра работает ПВО.