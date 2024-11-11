Россия ударила по Николаеву и Запорожью, поднимала в воздух Ту-95МС: хронология 992 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях. Наши защитники дают врагу отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 992 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

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