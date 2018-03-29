Художник сделал спектакль, в котором едят человеческую плоть: видео

Скандальная акция, которую организовал латвийский художник Артур Берзиньш, вызвала шквал критики в социальных сетях.

В середине марта в Риге прошел спектакль "Эсхатология": мужчина и женщина в течение нескольких минут неподвижно сидели, пока еще одна девушка скальпелем по кусочку срезала с их спин плоть. Затем она жарила человеческое мясо на сковородке и дала попробовать участникам акции. За тем, что происходило, наблюдали посетители культурного центра Grata JJ и интернет-пользователи: в Сети велась прямая трансляция, сообщает Artnet.

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Выступление обернулось скандалом. Организатора спектакля, латвийского художника Артура Берзиньша, обвинили в продвижении каннибализма. Сам Берзиньш эти обвинения отвергает. По его словам, участники акции действовали добровольно.

"Искусство не должно быть прекрасным и комфортным. Здесь не было никакого насилия, никто никого ни к чему не принуждал. Все действовали по собственной воле", – добавил художник.

Берзиньш пояснил, что спектакль задумывался как "метафора потребительского сообщества, которое потребляет самое себя". По словам художника, консьюмеризм – это современная религия и до тех пор, пока люди не нашли новых смыслов существования, обществу остается только потреблять продукты, ресурсы и друг друга.