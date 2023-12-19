Какое направление на фронте наихудшее для россиян: оперативная сводка от Свитана

Россияне пытаются хоть как-то остановить движение ВСУ на левом берегу. Для этого они часто используют различные КГБшные ИПСО.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Опасность для россиян на левом берегу

По его словам, левый берег Днепра для россиян – худшее место на всем фронте для обороны. Даже не для наступления, ведь это невозможно. Они именно поэтому и взорвали Каховскую ГЭС, чтобы обезопасить себя от наступательных действий ВСУ с правого на левый берег.



Левый берег / Скриншот с видео

700 километров плечо поставки военной амуниции из Ростова на левый берег,

– подчеркнул Свитан

700 километров поставлять тяжело, даже на правильно расположенном фронте. Например, таково Донецкое направление, ведь за фронтом в тылу есть еще 7 тысяч километров. Тем временем в районе левого берега в тылу разве что Черное и Азовское моря.

Кроме того, все эти 700 километров нужно везти под ударами наших дальних средств поражения. То есть это самая неудобная точка.



700 километров / Скриншот с видео

"Именно поэтому россиянам очень важно, чтобы мы там не начали развивать наступательные действия. Выход на Скадовск и Армянск – это подход и освобождение Крыма, а также удар по Крымскому мосту", – добавил Свитан.

Каким может быть освобождение Крыма

Военный эксперт объяснил, что если подойти к выходам из Крыма – Перекопу и Геническу, это уже географически будет котел. Кроме того, если еще избавиться от Крымского моста – российские войска останутся без поставок.

Остается морской доступ, то есть российские корабли. Однако мы их сможем минусовать, ведь у нас достаточное количество безэкипажных катеров,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас россияне спрятали свои корабли в бухте в Новороссийске. Однако и туда может дойти достаточное количество наших беспилотников. Они в несколько волн могут сжечь бухту.

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