Аятолла Хаменеи объявил пятидневный траур в Иране из-за гибели президента Раиси
Источник:CNN
Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, произошла в горах на севере страны 19 мая. Сегодня, 20 мая аятолла Али Хименеи объявил о пятидневном трауре по президенту.
Верховный лидер Ирана объявил траур из-за гибели президента Ибрагим Раиси и всех, кто летел вместе с ним. Также он объявил, кто будет преемником президента.
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В Иране траур из-за гибели президента
В сообщении, переданном государственными информационными агентствами Ирана, Хаменеи выразил соболезнования по поводу гибели президента Раиси и объявил траур по всей стране, который продлится 5 дней. Он также подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сейчас руководит исполнительной властью.
Он (Мохаммад Мохбер, – 24 Канал) обязан договориться с руководителями законодательной и судебной ветвей власти об избрании нового президента в течение максимум пятидесяти дней,
– добавил Хаменеи.
К трауру по Раиси и ряду иранских чиновников уже присоединились "друзья" Ирана – Ливан, Россия и Беларусь. Также соболезнования выразили соседи Ирана – Турция, Азербайджан, Армения, Ирак.
Председатель Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС выразил "глубокие соболезнования родным" в связи с гибелью президента Ирана и всех восьми человек, которые были в вертолете. США, которые не имеют с Ираном дипломатических отношений, официально пока не комментировали смерть Раиси.
Что известно о гибели Раиси
- Днем 19 мая стало известно, что вертолет президента Ирана исчез в горах на севере страны. Ибрагим Раиси летел домой со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Долгое время спасатели не могли найти место падения, в частности из-за плохой погоды. Однако и сначала стало очевидным, что шансов на спасение у экипажа было немного.
- Утром 20 мая официальные источники сообщили о смерти иранского лидера. Вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром-Абдуллахианом разбился в густом лесу на востоке Азербайджана.
- В инциденте погибли все пассажиры вертолета: президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.