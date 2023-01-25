Идут тяжелые бои, – в Минобороны заявили о давлении врага под Бахмутом и Угледаром

Ситуация на Востоке нашего государства остается очень тяжелой. Вблизи Угледара и Бахмута в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются взять населенные пункты, однако им помешают украинские защитники.

О ситуации на этом участке фронта рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она констатировала, что враг усилил давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

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Продолжаются тяжелые бои

По словам чиновницы, оккупанты бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. Они пытаются прорвать оборону ВСУ и терпят безумные потери, однако не отказываются от своих планов.

Интенсивность боев растет. Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов,

– написала Маляр.

В то же время она констатировала, что путь к нашей победе очень труден, но мы его обязательно пройдем. И самое главное – победим.

Какая ситуация в целом на фронте: последние новости

Известно, что захватчики обстреляли днем Угледар и сорвали эвакуацию людей. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. В то же время, там отметили, что людям так и не удалось выехать из города.

Кроме того, в Генштабе констатировали, что враг пытается взять Угледар, штурмуя город, однако ему не удается взять его под контроль.

ВСУ за минувшие сутки отразили все атаки противника по всем направлениям, в том числе на Бахмутском.

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