Пускала ли Россия по Украине баллистику из КНДР: Игнат объяснил, как можно это выяснить
На днях в Белом доме заявили, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты и даже использовала их во время массированных атак, в частности на Харьков. В Украине уже приступили к изучению обломков вражеского снаряда и установили, что страна - агрессорка, вероятно, применила ракеты не собственного производства.
Впрочем, расследование продолжается, и безапелляционно утверждать, что Россия выпустила ракеты, которые ей передала Северная Корея, рано. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, как можно выяснить происхождение баллистики, которой оккупанты ударили по территории нашего государства, передает 24 Канал.
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Как распознать, чьи ракеты бьют по Украине
По словам Юрия Игната, узнать о том, кто именно изготовлял баллистическую ракету можно только после того, как ее "приземлят" – за обломками.
Или еще лучше, когда уцелеют какие-нибудь остатки или целая ракета, которая просто упала и не разорвалась. Это лучше всего, когда можно посмотреть, что у нее внутри, чьи там детали, насколько она российская, а насколько северокорейская,
– заметил Игнат.
Также представитель Воздушных сил отметил, что и КНДР, и Россия имеют одинаковые возможности по изготовлению тех или иных ракет. Потому что оборонно-промышленный комплекс у них в чем-то схожий. У КНДР тоже есть советское вооружение: запасы ракет и боеприпасов.
Игнат отметил, что, возможно, на советах в КНДР были именно ракеты "Искандер" (начали производить во времена СССР), и, вероятно, о них говорили в США, заявляя, что этими боеприпасами Россия ударила 30 декабря и 2 января по Украине.
Военный уточнил, что установить происхождение ракет могут специальные специалисты. Если они окажутся северокорейскими, тогда можно посмотреть, какие импортные детали в них использованы.
Россия атакует Украину баллистикой из КНДР: что известно
- Недавно у Байдена заявили, что по данным разведки Россия получила от КНДР баллистические ракеты с дальностью до 900 километров. Американцы утверждают, что одну ракету от Северной Кореи оккупанты запустили по Запорожье 30 декабря, а 2 января использовали уже несколько таких ракет во время массированной атаки, в частности, на Харьков.
- В Харькове обнаружили обломки ракеты. Их тщательно изучают. По предварительным данным, производитель – не Россия.
- В ГУР отметили, что изучают информацию, полученную от США. Украинская разведка объяснила, что Россия вполне могла просить баллистику у КНДР и Ирана. Впрочем, получение оккупантами северокорейских ракет еще нуждается в подтверждении. "Когда будет все проверено и должным образом доступно, то оно будет обнародовано", – подчеркнул Андрей Юсов.
- В Главном управлении 7 января также отметили, что у оккупантов более 900 единиц. Также россиянам удалось накопить ракетоносители, связанные с системами С-300. Совокупно С-300, С-400 – это более 10 000 боекомплектов. Это представляет серьезную угрозу, особенно для прифронтовых территорий.