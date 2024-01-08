Пускала ли Россия по Украине баллистику из КНДР: Игнат объяснил, как можно это выяснить

На днях в Белом доме заявили, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты и даже использовала их во время массированных атак, в частности на Харьков. В Украине уже приступили к изучению обломков вражеского снаряда и установили, что страна - агрессорка, вероятно, применила ракеты не собственного производства.

Впрочем, расследование продолжается, и безапелляционно утверждать, что Россия выпустила ракеты, которые ей передала Северная Корея, рано. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, как можно выяснить происхождение баллистики, которой оккупанты ударили по территории нашего государства, передает 24 Канал.

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Как распознать, чьи ракеты бьют по Украине

По словам Юрия Игната, узнать о том, кто именно изготовлял баллистическую ракету можно только после того, как ее "приземлят" – за обломками.

Или еще лучше, когда уцелеют какие-нибудь остатки или целая ракета, которая просто упала и не разорвалась. Это лучше всего, когда можно посмотреть, что у нее внутри, чьи там детали, насколько она российская, а насколько северокорейская,

– заметил Игнат.

Также представитель Воздушных сил отметил, что и КНДР, и Россия имеют одинаковые возможности по изготовлению тех или иных ракет. Потому что оборонно-промышленный комплекс у них в чем-то схожий. У КНДР тоже есть советское вооружение: запасы ракет и боеприпасов.

Игнат отметил, что, возможно, на советах в КНДР были именно ракеты "Искандер" (начали производить во времена СССР), и, вероятно, о них говорили в США, заявляя, что этими боеприпасами Россия ударила 30 декабря и 2 января по Украине.

Военный уточнил, что установить происхождение ракет могут специальные специалисты. Если они окажутся северокорейскими, тогда можно посмотреть, какие импортные детали в них использованы.

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