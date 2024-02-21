"Дешевая копия": в Воздушных силах высмеяли Путина после серии уничтожений российских самолетов

Наши защитники продолжают активно ликвидировать авиацию врага. Только в течение последних дней Вооруженные Силы Украины уничтожили 7 российских истребителей.

Напомним, что 21 февраля ВСУ сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об успешной боевой работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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Игнат высмеял Путина

Чуть ли не ежедневно российский военный потенциал несет все больше потерь. Так, за последнюю неделю украинские защитники сбили 7 российских истребителей.

Среди них есть и те, которые способны переносить управляемые авиационные бомбы. В общем говорится о 5 истребителях-бомбардировщиках Су-34 и 2 истребителях Су-35.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат потроллил Путина после серии уничтожений российских боевых самолетов.

21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам России современные средства защиты от американских зенитных управляемых ракет! Говорят, дешевая копия, поэтому не работает,

– говорится в сообщении представителя Воздушных сил.

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Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, не считая сбитый утром 21 февраля Су-34, Россия уже потеряла 338 самолетов и 325 вертолетов. Кроме того, потери врага в личном составе уже превысили 406 тысяч. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 оккупантов.

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