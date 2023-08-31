Выбрали самых перспективных, – Игнат рассказал, какие пилоты обучаются в Дании на F-16

Украинские пилоты и инженеры уже начали обучение на F-16 в Дании. Украина отправила на переобучение самых перспективных пилотов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что в первую группу для переобучения на самолетах F-16 выбрали самых перспективных пилотов, пишет 24 Канал.

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Украинские пилоты будут обучаться в нескольких странах

Игнат выразил надежду на то, что украинские пилоты и инженеры смогут быстро обучиться и вернуться в Украину.

Отправили сейчас в Данию группу – было определено командующим Воздушных Сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком одних из лучших пилотов, которые должны быть именно теми первыми людьми, которые овладеют и прилетят в Украину. Поэтому это были лучшие пилоты, перспективные, которые смогут быстро, надеюсь, обучиться, вместе с инженерно-авиационным составом,

– сказал он.

По его словам, ожидается, что после первой группы на переобучение отправится вторая – третья группы и так далее. В частности, в Воздушных Силах ожидают, когда смогут максимально отправить пилотов и инженеров на все площадки, которые Украине предоставят наши партнеры.

"Это будет не только Дания – людей для того, чтобы максимально эффективно охватить обучающий процесс", – сказал Игнат и добавил, что вопросы и в площадках, и в инструкторах, где это можно будет делать.

Украинские пилоты приступают к летной подготовке в Дании

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.

Лентфер сообщил, что часть украинских лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке.

Кроме того, сообщил Залужный, стороны договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

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