Не только пилоты, – Игнат о том, кто из украинцев поехал в Данию обучаться на F-16
В Данию прибыли 70 украинцев для учений на западных истребителях F-16. Среди украинцев, прибывших на обучение, есть не только пилоты.
Накануне глава правительства Дании Мэтте Фредериксен заявила, что 70 украинцев находятся на территории ее страны и проходят обучение. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что среди тех 70 украинцев не все пилоты, пишет 24 Канал.
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Кто отправился на обучение в Данию
"Авиация – это огромный коллектив. Есть те, что выполняют полеты, а есть те, что их обеспечивают. Это тоже очень большая армия людей. Мы их называем авиаторы", – сказал Игнат.
Представитель Воздушных Сил ВСУ отметил, что авиаторам тоже нужно учиться обслуживать западную технику, чтобы обеспечивать полеты.
Ранее командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что в Данию отправились летчики, которые завершили обучение в 2016 и 2023 годах. Игнат объяснил, что в Данию отправилась первая волна пилотов, которая там будет сразу переучиваться на самолетах F-16.
Другая группа молодых пилотов, недавно выпустившихся, будут обучаться в Великобритании по более длинной программе – примерно до 2 лет. Они будут проходить базовую подготовку на английском языке, легкомоторную западную технику с пересадкой затем на истребителе.
Украина получит истребители F-16: что известно
- 18 августа стало известно, что США разрешили передать Украине истребители F-16 из Нидерландов и Дании. Именно эти две страны играют ведущую роль в авиационной коалиции.
- После этого президент Владимир Зеленский отправился в Нидерланды и Данию. В ходе встречи Зеленского с нидерландским премьером Марком Рютте стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.
- Впоследствии глава правительства Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что ее страна поставит украинские армии 19 истребителей F-16. Украина получит самолеты после того, как украинские пилоты и инженеры закончат обучение.
- Мэтте Фредериксен намекнула, что наша страна может получить первые 6 самолетов к началу 2024 года. По словам Фредериксена, в 2024 году Украина получит от Дании 9 самолетов. Остальные заявленные F-16 Копенгаген передаст нашему государству в 2025 году.