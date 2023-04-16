Россия планирует производить Х-50: в Воздушных силах рассказали, насколько реально сбить эти ракеты

В Генштабе ВСУ предупредили, что оккупанты планируют в июне начать производить ракеты Х-50 для того, чтобы осенью возобновить массированные обстрелы. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, какую угрозу представляет эта ракета.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что тактико-технические характеристики ракеты Х-50 ничем не отличаются от тех крылатых ракет, которые Россия применяет против Украины, пишет 24 Канал.

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Игнат объяснил, почему Россия запускает производство ракет Х-50

Речь идет о ракетах типа "Калибр", Х-101 и Х-555. Юрий Игнат в который раз напомнил, что силы ПВО Украины сбивают эти типы ракет.

Более того, он подчеркнул, что украинские военные сбивают их "неплохо". Причем Игнат отметил, что эффективность ПВО можно улучшить благодаря большему количеству средств, боеприпасов и современных западных самолетов.

Возможно, Х-50 запускают потому, что она дешевле, ее производство проще, но это обычная крылатая ракета со скоростью 700 – 900 километров в час,

– сказал Игнат.

В завершение спикер сказал, что Х-50, вероятно, проще изготовлять, чем "Калибр", Х-101 и "Искандер-М", которые в России в дефиците.

Россия планирует производить ракеты Х-50: что известно

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил Напомним, что в июне 2023 года Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

По его словам, это позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

В то же время, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ пояснил, что на нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв ракет в среднесрочной перспективе.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, комментируя запасы ракет россиян, в марте сообщил, что в России осталось 15% тех объемов, которые были до начала войны.

Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22.

По его словам, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%,