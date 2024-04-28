"Потеряли одного из лучших": в борьбе за Украину погиб боец бригады "Буревой" Игорь Черноусов
Источник:Виталий Ременный
На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Буревой" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо".
Трагическое известие сообщил штаб-сержант третьего батальона Президентской бригады Виталий Ременный. По его словам, Торнадо был одним из лучших.
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Не только воин, но и друг
Его мужество и решительность являлись примером для других военных.
Мы потеряли одного из наших лучших. Игорь "Торнадо" Черноусов, наш товарищ, друг и незаменимый воин, погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Эта трагедия коснулась нашей семьи, 3 батальона бригады "Буревой", до самого сердца,
– написал Ременный.
Он добавил, что Игорь Черноусов был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь и поддержать в любой ситуации.
Эта потеря не сломает нас, а только укрепит нашу решительность и стойкость. Мы никогда не забудем Игоря и всегда будем помнить его как настоящего героя, отдавшего свою жизнь за нашу страну, за ее независимость и защиту,
– подчеркнул собрат погибшего.
Они отдали жизнь за Украину
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