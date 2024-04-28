"Потеряли одного из лучших": в борьбе за Украину погиб боец бригады "Буревой" Игорь Черноусов

На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Буревой" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо".

Трагическое известие сообщил штаб-сержант третьего батальона Президентской бригады Виталий Ременный. По его словам, Торнадо был одним из лучших.

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Не только воин, но и друг

Его мужество и решительность являлись примером для других военных.

Мы потеряли одного из наших лучших. Игорь "Торнадо" Черноусов, наш товарищ, друг и незаменимый воин, погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Эта трагедия коснулась нашей семьи, 3 батальона бригады "Буревой", до самого сердца,

– написал Ременный.

Он добавил, что Игорь Черноусов был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь и поддержать в любой ситуации.

Эта потеря не сломает нас, а только укрепит нашу решительность и стойкость. Мы никогда не забудем Игоря и всегда будем помнить его как настоящего героя, отдавшего свою жизнь за нашу страну, за ее независимость и защиту,

– подчеркнул собрат погибшего.

Они отдали жизнь за Украину

На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб журналист, военнослужащий ВСУ, боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий. Свой последний бой защитник принял вблизи села Роботино 20 апреля. Мужчине навеки осталось 38 лет.

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Также стало известно, что на войне погибла военная и журналистка Алла Пушкарчук, с позывным "Рута". Девушка пошла на войну еще в 2014 году после Революции Достоинства. Жизнь девушки оборвалась в результате вражеских обстрелов. Погибла "Рута" 25 апреля на руках любимого.

Во время выполнения боевой задачи погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко. В бригаде назвали гибель сержанта невосполнимой потерей для всей военной семьи.

выражает соболезнование всем родным, близким и знакомым украинского защитника. Вечная память!