Идет по пути Навального: действительно ли Гиркин будет баллотироваться в президенты
Находящийся в российском СИЗО террорист Игорь Гиркин-Стрелков решил составить компанию Владимиру Путину на выборах, которые должны состояться в следующем году. О своем намерении баллотироваться он объявил в телеграмм-канале.
Конечно, непосредственным заключенным и преступникам даже в России нельзя баллотироваться на высший государственный пост. Но если Путину понадобится такой оппонент – он пойдет против законов. Такое мнение 24 Каналу допустила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова.
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"Но я думаю, что ему (Путину – 24 Канал) не понравится такой конкурент и то, что он говорит из тюрьмы – намеки на возраст, что не собирается 20 лет занимать президентское кресло. И, конечно, Путину не понравится риторика, что он неправильно воюет в Украине", – отметила Романова.
Пойдет ли Гиркин в президенты
Российский террорист пытался не оскорбить пока действующего президента России, но не забыл перечислить свои "плюсы" в нескольких абзацах. Главной стала тема войны. Мол, Гиркин-Стрелков лучше знает, как воевать, а Путина обманывают его же руководители так называемых силовых структур.
"Гиркин пошел дальше Путина. Последний пока не осужден Гаагой, а Гиркин – уже международный преступник. И ни одно общение с ним невозможно. Он имеет значение для внутреннего обихода перед президентскими выборами", – сказала оппозиционная журналистка.
Конкурентом Гиркина может стать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавивший ее вместо Жириновского. Но он двигается в одном фарватере с Путиным с "никакой" позицией.
Если говорить о предполагаемом кандидате – это будет Слуцкий. Гирикин идет по пути Навального и становится узником, который обращается к своим сторонникам из тюрьмы,
– добавила Романова.
Выборы в России: что известно
- Чтобы Путин не выглядел старым дедом, ему ищут оппонентов не моложе 50 лет. К слову, Гиркину 52, а значит, он полностью подпадает под этот критерий. Российский диктатор хочет создать иллюзию для себя и окружающих, что он еще может что-либо решать.
- Ранее кремлевский рупор Дмитрий Песков отмечал, что выборы в России – бюрократия, а не демократия и "предсказал" победу Путину. В Кремле готовы нарисовать ему результат в 90%.
- Если Путин поймет, что проиграет на выборах, он может их отменить. Во-первых, они подвергают сомнению его легитимность.