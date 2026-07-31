От бизнес-менеджмента до боев за Харьковскую область: что известно об Оболенском, которого пытались убить

31 июля президент Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского. Офицер имеет более 10 лет боевого опыта и удостоен звания Героя Украины. Он известен, в частности, участием в освобождении Харьковской области осенью 2022 года.

24 Канал собрал всю известную информацию об Оболенском и покушении на его жизнь.

Кто такой Оболенский и как начинался его путь?

Командир 2-го армейского корпуса Национальной гвардии Украины полковник Игорь Оболенский с позывным "Корнет" стал одной из самых заметных фигур в современной украинской армии.

Будущий Герой Украины родился 5 августа 1986 года в городе Сумах. Высшее военное образование он получил в Военном институте ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. Стремление к развитию побудило его получить также гражданские дипломы магистра права и агрономии.

Военную службу Оболенский начинал в 26-й артиллерийской бригаде в Бердичеве, где прошел путь от командира взвода до командира батареи.

В 2012 году прошел отбор в спецподразделение Нацгвардии "Омега". С началом российской агрессии в 2014 году принимал непосредственное участие в боях за освобождение Славянска и Краматорска.

В 2015 году полковник возглавил 1-й экспериментальный батальон 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Именно тогда он одним из первых в Силах обороны Украины приступил к практическому внедрению натовской системы планирования боевых операций MDMP (Military Decision Making Process) и процедур управления войсками TLP (Troop Leading Procedures).

В 2018 году батальон под его командованием выполнял задачи на Светлодарской дуге.

Что известно о деятельности военного в сфере бизнеса?

В 2019 году Оболенский решил попробовать свои силы в гражданском секторе и уволился в запас. Он успешно работал на руководящих должностях в ведущих аграрных холдингах Украины – МХП и "Агротрейд".

В мире бизнеса он освоил современные инструменты управления, оценки эффективности (KPI), системы рекрутинга и корпоративной коммуникации, которые впоследствии коренным образом изменили его видение военной структуры.

Как появилась "Хартия"?

Понимая неизбежность большой войны с Россией, офицер незадолго до 24 февраля 2022 года вывез семью в безопасное место и вернулся в Украину.

Вместе с бизнесменом Всеволодом Кожемякой в Харькове он основал добровольческое формирование территориальной общины "Хартия". "Эти люди с погонами подполковников и полковников бегали, как обычная пехота…", – вспоминал он в интервью для "Армия Inform".

Название подразделения символизировало свободное общественное соглашение граждан ради общей обороны, а эмблемой стал натянутый лук со стрелой – исторический символ Харьковского слободского казачьего полка.

Уже в мае 2022 года добровольческое формирование "Хартия" под командованием Оболенского во взаимодействии с 92-й ОМБр провело успешную операцию, освободив село Русская Лозовая под Харьковом. Впоследствии бойцы прошли через ад боев за Бахмут и Серебрянское лесничество.



Полковник Игорь Оболенский / Фото: фейсбук "Хартии"

Благодаря высокой эффективности в 2023 году подразделение было преобразовано в 13-ю бригаду НГУ, а в апреле 2025 года на ее базе был создан 2-й армейский корпус НГУ "Хартия", который возглавил Игорь Оболенский.

В системе управления корпусом командир использует автоматизированные командные пункты, дежурных операторов "Battle Captains", цифровизированную разведку и роботизированные комплексы.

В интервью "Украинской правде" в январе 2024 года полковник подчеркнул, что приоритетом для "Хартии" является сохранение жизни, ведь "война надолго".

Награды Оболенского

За личное мужество, успешную оборону Харьковщины и создание подразделения нового образца 15 июля 2026 года Президент Украины вручил полковнику Оболенскому высшую государственную награду – звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Кроме того, военный награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом "За мужество" III степени.

Что военный говорит о войне и какие принципы отстаивает?

В своем интервью изданию Forbes Ukraine Игорь Оболенский поделился глубоким переосмыслением того, что является Украина после лет большой войны. Офицер отмечает, что три года полномасштабного противостояния полностью изменили его мировоззрение.

Если раньше общество часто воспринимало государство как что-то само собой разумеющееся или объект для критики, то война высветила его истинную суть – как единый щит, гарантирующий выживание нации.

"Война выявила истинные ценности", – подчеркивает Оболенский. Для него государство теперь измеряется не абстрактными институтами, а людьми, сознательно выбравшими его защиту, и уровнем взаимного доверия.

Свой гражданский управленческий опыт полковник интегрировал в военную среду, где последовательно разрушает советскую командную модель.

Он убежден, что современная армия должна строиться на уважении к личности, делегировании полномочий и сохранении жизней личного состава. Оболенский также активно выступает на международных площадках (в частности, на форуме YES) и отстаивает равные возможности для женщин в Силах обороны.



Игорь Оболенский / Фото: Богдан Кутепов

Покушение на жизнь полковника: что известно?

По словам президента Украины, неизвестные пытались совершить покушение на Игоря Оболенского. Зеленский сообщил, что нападавшего и его сообщников задержали, правоохранители проводят следственные действия.

"Был доклад Александра Поклада о чем-то. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее", – сказал Зеленский.

Как пишет " Украинская правда" , нападавшего, по версии следствия, завербовали российские спецслужбы. Он якобы подошел к Оболенскому сзади и пытался выстрелить, однако оружие осечко.

По информации УП, российские кураторы выдавали себя за сотрудников СБУ и убеждали мужчину, что военный является "предателем". Для этого они использовали созданное искусственным интеллектом фейковое изображение, на котором Оболенский якобы позирует возле Кремля в одежде с российской символикой.