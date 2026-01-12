Отдал войне более десятилетия: на Львовщине попрощаются с 51-летним Игорем Печенюком
- Игорь Печенюк, житель села Подгорцы, отдал обороне страны 11 лет, служил в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов.
- Его последний бой состоялся 7 января 2026 года возле населенного пункта Подольское Донецкой области, прощание с ним состоится на Львовщине.
На Львовщине готовятся встречать на щите еще одного защитника – Игоря Печенюка. Военный отдал обороне страны 11 лет своей жизни.
Воин погиб в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Заболотцевский сельский совет.
Что известно о пути военного?
Игорь Печенюк, 1974 года рождения, был жителем села Подгорцы Заболотцевской общины. На защиту Украины он стал еще в 2015 году.
С июня 2023 года военный проходил службу по контракту в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов, занимая должность механика второго взвода одной из механизированных бригад. В общем защитник отдал обороне страны 11 лет своей жизни.
Свой последний бой Игорь Печенюк принял 7 января 2026 года вблизи населенного пункта Подольское Краматорского района Донецкой области. О потере община узнала в субботу, 10 января.
Нельзя выразить словами боль от потери жене и всей семье Печенюк. Спасибо нашему Игорю за защиту. Обнимаем всю скорбную семью нашей молитвой,
– написали в общине.
О прощании с погибшим защитником сообщат дополнительно.
Кого Украина потеряла на войне?
На фронте погиб Денис Гришков из Одесской области. Он пал во время обороны Украины возле Нелиповки Бахмутского района и считался пропавшим без вести с сентября 2024 года. С воином попрощались 8 января 2026 года в селе Чистоводное Одесской области.
О гибели Владимира Василишина, парамедика из Яремча, стало известно в начале января. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму и покорил несколько мировых горных вершин.
Военнослужащий Сергей Заяц из Киевской области умер от ранений, полученных 23 ноября 2025 года на Покровском направлении. Сергей был известен своим чувством юмора, увлекался хоккеем, музыкой, и оставил после себя семью.