Воин погиб в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Заболотцевский сельский совет.

Что известно о пути военного?

Игорь Печенюк, 1974 года рождения, был жителем села Подгорцы Заболотцевской общины. На защиту Украины он стал еще в 2015 году.

С июня 2023 года военный проходил службу по контракту в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов, занимая должность механика второго взвода одной из механизированных бригад. В общем защитник отдал обороне страны 11 лет своей жизни.

Свой последний бой Игорь Печенюк принял 7 января 2026 года вблизи населенного пункта Подольское Краматорского района Донецкой области. О потере община узнала в субботу, 10 января.

Нельзя выразить словами боль от потери жене и всей семье Печенюк. Спасибо нашему Игорю за защиту. Обнимаем всю скорбную семью нашей молитвой,
– написали в общине.

О прощании с погибшим защитником сообщат дополнительно.

Кого Украина потеряла на войне?

  • На фронте погиб Денис Гришков из Одесской области. Он пал во время обороны Украины возле Нелиповки Бахмутского района и считался пропавшим без вести с сентября 2024 года. С воином попрощались 8 января 2026 года в селе Чистоводное Одесской области.

  • О гибели Владимира Василишина, парамедика из Яремча, стало известно в начале января. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму и покорил несколько мировых горных вершин.

  • Военнослужащий Сергей Заяц из Киевской области умер от ранений, полученных 23 ноября 2025 года на Покровском направлении. Сергей был известен своим чувством юмора, увлекался хоккеем, музыкой, и оставил после себя семью.