Воин погиб в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Заболотцевский сельский совет.

Смотрите также До службы работал на телевидении: на фронте умер военный с Тернопольщины Павел Ящищак

Что известно о пути военного?

Игорь Печенюк, 1974 года рождения, был жителем села Подгорцы Заболотцевской общины. На защиту Украины он стал еще в 2015 году.

С июня 2023 года военный проходил службу по контракту в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов, занимая должность механика второго взвода одной из механизированных бригад. В общем защитник отдал обороне страны 11 лет своей жизни.

Свой последний бой Игорь Печенюк принял 7 января 2026 года вблизи населенного пункта Подольское Краматорского района Донецкой области. О потере община узнала в субботу, 10 января.

Нельзя выразить словами боль от потери жене и всей семье Печенюк. Спасибо нашему Игорю за защиту. Обнимаем всю скорбную семью нашей молитвой,

– написали в общине.

О прощании с погибшим защитником сообщат дополнительно.

Кого Украина потеряла на войне?