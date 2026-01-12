Воїн загинув на Донеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на Заболотцівську сільську раду.
Що відомо про шлях військового?
Ігор Печенюк, 1974 року народження, був жителем села Підгірці Заболотцівської громади. На захист України він став ще у 2015 році.
З червня 2023 року військовий проходив службу за контрактом у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів, обіймаючи посаду механіка другого взводу однієї з механізованих бригад. Загалом захисник віддав обороні країни 11 років свого життя.
Свій останній бій Ігор Печенюк прийняв 7 січня 2026 року поблизу населеного пункту Подільське Краматорського району Донецької області. Про втрату громада дізналася у суботу, 10 січня.
Не можна висловити словами біль від втрати дружині та всій родині Печенюків. Дякуємо нашому Ігорю за захист. Обіймаємо всю скорботну родину нашою молитвою,
– написали у громаді.
Про прощання із загиблим захисником повідомлять додатково.
Кого Україна втратила на війні?
На фронті загинув Денис Гришков з Одещини. Він поліг під час оборони України біля Неліпівки Бахмутського району і вважався зниклим безвісти з вересня 2024 року. З воїном попрощалися 8 січня 2026 року в селі Чистоводне на Одещині.
Про загибель Володимира Василишина, парамедика з Яремча, стало відомо на початку січня. Він був кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму та підкорив кілька світових гірських вершин.
Військовослужбовець Сергій Заяц з Київщини помер від поранень, отриманих 23 листопада 2025 року на Покровському напрямку. Сергій був відомий своїм почуттям гумору, захоплювався хокеєм, музикою, і залишив після себе родину.