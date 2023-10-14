Дважды был ранен, но продолжал бить врага: на фронте погиб военный из Прикарпатья

На фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Игорь Татарин. Ему было всего 25 лет.

Защитник погиб в бою с оккупантами на Харьковщине. Его не стало во время вражеского обстрела 11 октября.

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Что известно о погибшем Герое

Игорь Татарин встал на защиту Украины в 2021 году. Он был дважды ранен, но все равно возвращался на фронт.

Известно, что защитник 1998 года рождения, родом из села Острыня Тлумацкой общины.

Полный энергии и сил, мечты, надежды, он защищал украинскую землю и давал отпор врагу, вместе с собратьями отстаивал независимость Украины и ее территориальную целостность,

– говорят в общине.

9 декабря 2021 года Игорь стал военным и находился в горячих точках. После полномасштабного вторжения России он снова встал на защиту Украины.

К сожалению, Игорь погиб 11 октября при выполнении боевого задания в районе Первомайского Купянского района. Он попал под вражеский обстрел.

Игорь погиб на Харьковщине / фото из соцсетей

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