Дважды был ранен, но продолжал бить врага: на фронте погиб военный из Прикарпатья
Источник:Тлумацкий городской совет
На фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Игорь Татарин. Ему было всего 25 лет.
Защитник погиб в бою с оккупантами на Харьковщине. Его не стало во время вражеского обстрела 11 октября.
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Что известно о погибшем Герое
Игорь Татарин встал на защиту Украины в 2021 году. Он был дважды ранен, но все равно возвращался на фронт.
Известно, что защитник 1998 года рождения, родом из села Острыня Тлумацкой общины.
Полный энергии и сил, мечты, надежды, он защищал украинскую землю и давал отпор врагу, вместе с собратьями отстаивал независимость Украины и ее территориальную целостность,
– говорят в общине.
9 декабря 2021 года Игорь стал военным и находился в горячих точках. После полномасштабного вторжения России он снова встал на защиту Украины.
К сожалению, Игорь погиб 11 октября при выполнении боевого задания в районе Первомайского Купянского района. Он попал под вражеский обстрел.
Игорь погиб на Харьковщине / фото из соцсетей
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