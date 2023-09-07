Завладение 9,2 миллиарда "Приватбанка": Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении
Источник:НАБУ
Бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в деле по "Приватбанку". Он подозревается в завладении 9,2 миллиарда гривен банка.
О подозрении олигарху сообщили НАБУ и САП 7 сентября. Кстати, это не первое подозрение Коломойскому – 2 сентября ему вручили подозрение сразу по нескольким статьям. В частности, они касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем.
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Что известно о новом подозрении Коломойскому
Детективы НАБУ по согласовании руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "Приватбанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен,
– заявили в Национальном антикоррупционном бюро.
Там пояснили, что, по данным следствия:
- в январе – марте 2015 года Коломойский, будучи тогда главой Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами “Приватбанка”, чтобы финансировать подконтрольную ему оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка;
- для этого банк искусственно обязали выплатить вышеупомянутой компании более 9,2 миллиарда гривен якобы для обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости;
- далее часть суммы – более 446 миллионов гривен – перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. Это сделали, чтобы легализовать деньги.
В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "Приватбанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал “Приватбанка” во исполнение требований Национального банка Украины,
– заявило следствие.
В НАБУ назвали всех подозреваемых по делу. Ими оказались:
- бывший конечный бенефициарный владелец "Приватбанка", организатор группы;
- бывший глава правления “Приватбанка”;
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с “Приватбанком”;
- заместитель главы правления "Приватбанка" – директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства "Приватбанка";
- заместитель руководителя Департамента по обслуживанию ЛОРО-банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса “Приватбанка”.
Что грозит подозреваемым
В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что действия подозреваемых квалифицировали по трем статьям уголовного кодекса Украины:
- 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- 209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
- 366 – угроза совершить похищение или использовать радиоактивные материалы.
Кроме того, НАБУ задержало заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с “Приватбанком”.
Следователи объяснили, что расследование продолжается и вспомнили, что это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами “Приватбанка”. Ведь в октябре 2022 года НАБУ и САП заявили, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.
Уже 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
Детали дела "Приватбанка" / Инфографика НАБУОбратите внимание! В деле "Приватбанка" НАБУ и САП в феврале 2021 года сообщили экс-чиновникам банкам о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страховых выплат. За месяц – по новому эпизоду, прибавив расходы почти 315 миллионов долларов, то есть 8,2 миллиарда гривен через аккредитивную схему. В сентябре 2022 года бывшим менеджерам банка инкриминировали также расход 85,2 миллиона гривен.
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Коломойский уже находится в СИЗО: коротко
- 2 сентября 2023 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
- По данным следствия, он мошенническим путем завладел более чем 570 миллионами гривен. Далее легализовал средства, выведя их за границу.
- В этот же день Коломойскому избрали меру пресечения – его взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога более чем в 500 миллионов гривен. То есть в СИЗО он пробудет, по меньшей мере, до 31 октября 2023 года, если не внесет залог.
- Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что он не будет вносить залог. Однако они будут подавать апелляцию.
- 6 сентября должно было состояться заседание в Киевском апелляционном суде по делу Игоря Коломойского. Однако оно не состоялось из-за отсутствия материалов – то есть решение еще не поступило в инстанцию. Заседание перенесли на 25 сентября 2023 года.