Завладение 9,2 миллиарда "Приватбанка": Игорю Коломойскому сообщили о еще одном подозрении

Бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в деле по "Приватбанку". Он подозревается в завладении 9,2 миллиарда гривен банка.

О подозрении олигарху сообщили НАБУ и САП 7 сентября. Кстати, это не первое подозрение Коломойскому – 2 сентября ему вручили подозрение сразу по нескольким статьям. В частности, они касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем.

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Что известно о новом подозрении Коломойскому

Детективы НАБУ по согласовании руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "Приватбанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен,

– заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

Там пояснили, что, по данным следствия:

в январе – марте 2015 года Коломойский, будучи тогда главой Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами “Приватбанка”, чтобы финансировать подконтрольную ему оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка;

для этого банк искусственно обязали выплатить вышеупомянутой компании более 9,2 миллиарда гривен якобы для обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости;

якобы для обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости; далее часть суммы – более 446 миллионов гривен – перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. Это сделали, чтобы легализовать деньги.

В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "Приватбанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал “Приватбанка” во исполнение требований Национального банка Украины,

– заявило следствие.

В НАБУ назвали всех подозреваемых по делу. Ими оказались:

бывший конечный бенефициарный владелец "Приватбанка", организатор группы;

бывший глава правления “Приватбанка”;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с “Приватбанком”;

заместитель главы правления "Приватбанка" – директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства "Приватбанка";

заместитель руководителя Департамента по обслуживанию ЛОРО-банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса “Приватбанка”.

Что грозит подозреваемым

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что действия подозреваемых квалифицировали по трем статьям уголовного кодекса Украины:

191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

366 – угроза совершить похищение или использовать радиоактивные материалы.

Кроме того, НАБУ задержало заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с “Приватбанком”.

Следователи объяснили, что расследование продолжается и вспомнили, что это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами “Приватбанка”. Ведь в октябре 2022 года НАБУ и САП заявили, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.

Уже 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Детали дела "Приватбанка" / Инфографика НАБУ

В деле "Приватбанка" НАБУ и САП в феврале 2021 года сообщили экс-чиновникам банкам о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страховых выплат. За месяц – по новому эпизоду, прибавив расходы почти 315 миллионов долларов, то есть 8,2 миллиарда гривен через аккредитивную схему. В сентябре 2022 года бывшим менеджерам банка инкриминировали также расход 85,2 миллиона гривен.

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Коломойский уже находится в СИЗО: коротко