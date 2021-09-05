Играла и подожгла себя: в Мариуполе медики спасают 3-летнюю девочку
5 сентября 2021 , 23:58Читати новину українською
Источник:полиция Донецкой области
В Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и случайно подожгла на себе одежду. Ребенок получил серьезные ожоги, поэтому врачи борются за ее жизнь.
Все произошло 4 сентября. Мать тогда была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков.
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Полицейские открыли дело
Полицейские возбудили уголовное дело относительно невыполнения родителями своих обязанностей. Им может грозить от 2 до 5 лет тюрьмы.
Устанавливают обстоятельства. Предварительно установило, что девочка осталась без присмотра родителей. Собственно, это и привело к трагедии.
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