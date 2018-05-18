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Игрок "Динамо" попал в список лучших игроков Лиги Европы

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков

Игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в список лучших молодых игроков сезона Лиги Европы по версии УЕФА.

В УЕФА составили список из 12 молодых игроков до 21 года, которые, по мнению экспертов, лучше других выступили на турнире. В перечне – и 20-летний футболист "Динамо" Виктор Цыганков.

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Также в перечне по два игрока "Милана" и "Лиона". Футболистов победителя Лиги Европы испанского "Атлетика" в списке нет.

Лучшие молодые игроки Лиги Европы 2017/18 по версии УЕФА:

Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", вратарь, 19 лет), Адемола Лукман ("Эвертон", нападающий, 20 лет), Хуссем Ауар ("Лион", полузащитник, 19 лет), Патрик Кутроне ("Милан", нападающий, 20 лет), Эйнсли Мейтленд-Найлс ("Арсенал", полузащитник, 20 лет), Виктор Цыганков ("Динамо", полузащитник, 20 лет), Дает Упамекано ("РБ Лейпциг", защитник, 19 лет), Амаду Айдара ("РБ Зальцбург", полузащитник, 20 лет), Микель Оярсабаль ("Реал" Сосьедад, полузащитник, 21 год), Танге Ндомбеле ("Лион", полузащитник, 21 год), Родриго Эрнандес ("Вильяреал", полузащитник, 21 год), Александр Головин (ЦСКА, полузащитник, 21 год).

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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