Игрок "Шахтера" перешел в испанскую "Малагу"

Испанская "Малага" взяла в аренду игрока донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещука. Аргентинский форвард будет выступать за новый клуб до конца сезона.

Об этом сообщается на сайте "Малаги".

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Стоит отметить, что контракт 26-летнего игрока с "горняками" будет действовать еще два года. В этом сезоне Бланко-Лещук ни разу не попал в заявку на матч. В прошлом сезоне нападающий провел лишь 15 матчей, в которых забил один гол.

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