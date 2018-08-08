Игрок "Шахтера" перешел в испанскую "Малагу"
Испанская "Малага" взяла в аренду игрока донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещука. Аргентинский форвард будет выступать за новый клуб до конца сезона.
Об этом сообщается на сайте "Малаги".
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Стоит отметить, что контракт 26-летнего игрока с "горняками" будет действовать еще два года. В этом сезоне Бланко-Лещук ни разу не попал в заявку на матч. В прошлом сезоне нападающий провел лишь 15 матчей, в которых забил один гол.
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Источник: 24 Канал
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