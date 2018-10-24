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      Игроки "Шахтера" прокомментировали разгромное поражение

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      Во вторник, 23 октября, "Шахтер" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов в игре с "Манчестер Сити". Игроки побежденной команды, в частности, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, а также главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировали поединок.

      Накануне 24 канал сообщал, что донецкий "Шахтер" в Харькове принимал английский "Манчестер Сити". Игра для "горняков" выдалась довольно неудачной – команда потерпела разгромное поражение – 0:3.

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      В третьем туре Лиги чемпионов полузащитники "Шахтера" Тайсон и Марлос не смогли сыграть против "Манчестер Сити" из-за травм.

      Не хватало Тайсона и Марлоса, конечно, ведь это два наших главных игрока. А также Исмаили был с температурой, и я понимаю, как ему было тяжело играть, поэтому сейчас сложилась такая ситуация,
      – сказал Сергей Кривцов.

      По словам игрока "Шахтера" Николая Матвиенко, команда ожидала, что будет прессинг. Игроки подготовили определенный план игры, но играли не по нему, поэтому было много ошибок.

      Нас нещадно критиковали за поражение "Лиону" и невнятную игру против "Хоффенхайма", где мы вырвали победу лишь на заключительных минутах. Следовательно, в игре против "Шахтера" мы взяли себя в руки, контролировали ход событий и достигли блестящего результата. Но к чести соперника, во втором тайме "Шахтер" создал нам немало трудностей,
      – ответил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 канал
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