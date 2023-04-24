Настоятельница монастыря УПЦ МП на Волыни заявила, что каждый день молится за Медведчука

С начала полномасштабного вторжения стало понятно, что поклонники УПЦ МП живут в другой реальности. Среди них, в частности, – игумена Стефана из Волыни.

Настоятельница Святогорского Успенского Зимненского монастыря Стефана шокировала циничными заявлениями. Она рассказала, что каждый день молится за кума Путина Виктора Медведчука.

Смотрите также В Житомирской области прихожанка УПЦ МП испортила баннер, посвященный убитым россиянами детям

Почему предателя чтят в монастыре

Одиозная Стефана утверждает, что никогда не изменяет людям и Богу (вероятно, ее принципы не распространяются на Украину).

Тех (людей – 24 Канал), которые помогают, которые возрождали. Я о них молюсь. Но связи у нас нет. Нет такой связи, но я о них молюсь. Молюсь ежедневно. Ибо они очень многое сделали для возрождения обители,

– выдала настоятельница.

Представительница УПЦ МП молится о Медведчуке: смотрите видео

Она утверждает, что Медведчук якобы помогал в восстановлении монастыря, когда не был в политике.

"Помогали, спасали, когда у нас собор был в аварийном состоянии, и все остальное. Стенка была в аварийном состоянии, тоже разрушалось. Он уже не в политике был, а очень много помогал. Не в политике, просто лично от себя помогал", – оправдывается игумена.

Монахини Почаевской лавры раскинулись чепухой: что известно

Министр культуры Александр Ткаченко недавно заявил, что комиссию для проверки состояния объектов Почаевской лавры, которыми пользуется УПЦ МП, уже создали.

Журналисты "Общественного" посетили святыню и спросили местных монахинь, что они думают о войне. Двое представительниц Лавры заявили, что Украину бомбит не Путин, а Бог. Мол, это божье наказание за "беззаконие и непокорение власти".

Женщины из Почаевской лавры назвали диктатора Владимира Путина "их правителем". Кроме этого, диктатор Путин якобы избран Богом "владыка".

Другая женщина добавила, что Путину бог дал право напасть на Украину. Кроме этого, женщины дали понять, что против Майдана и осуждают неповиновение любой власти, так что нельзя было сбрасывать Януковича. По их мнению, власть на земле устанавливает бог и нельзя проявлять "непокорность".