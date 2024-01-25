У россиян конкретная цель: чего хотят достичь вбросом по поводу падения Ил-76

Утром 24 января в Белгородской области упал российский самолет Ил-76. Оккупанты заявили, что на его борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен. Однако россияне на место происшествия никого не допустили. Каких-либо других доказательств также не предоставили.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что оккупанты, комментируя падение самолета, имеют конкретную цель. Цель противника – дискредитировать Вооруженные Силы Украины внутри самого государства.

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Какие информационные вбросы делает Россия

В заявления оккупантов вряд ли поверит кто-то из международных лидеров. Поэтому их цель касается сугубо украинцев. Враг хочет, чтобы люди начали сомневаться в профессионализме военных. Они хотят, чтобы проросли первые ростки таких сомнений.

Это не секрет, что Вооруженные Силы Украины сейчас в топе, на вершине пирамиды доверия среди всех возможных и невозможных органов власти. Силам противовоздушной обороны также доверяют, ведь мы видим, как самоотверженно они работают, каждая отраженная атака – это на грани возможностей,

– подчеркнул Иван Ступак.

Поэтому вброс сообщений в информационное пространство о том, что якобы украинские военные попали в самолет, в котором были наши пленные – бросает сомнения на их профессионализм. Именно этого хочет враг.

Итак, это очередная попытка россиян посеять панику, уныние, депрессию. Они хотят нас разъединить, поэтому уже не впервые продвигают нарративы о том, как якобы уничтожат всех украинцев, захватят территорию. Одним из методов это сделать – является обвинение Украины в сбитие самолета.

Что точно известно о ситуации

По словам Ступака, вполне очевидно, что самолет был уничтожен и это сделали, используя систему противовоздушной обороны. Это не взрыв внутри и не ошибка пилота.

Есть еще один дополнительный факт – утром 24 января россияне сообщили, что уничтожили над Белгородом украинский беспилотный летательный аппарат. Это было в 10 утра и где-то в 10:45 начался шквал информации о сбитом самолете. Самолет упал, то есть работала российская ПВО, что-то сбили,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Он отметил, что за более чем полтора суток после падения до сих пор нет тел. Мы ничего не знаем о погибших, кроме членов экипажа. На место происшествия никого не допускают, в том числе и российских пропагандистов.

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