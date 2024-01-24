Ил-76 упал: "Схемы" установили фамилии членов российского экипажа, их гибель подтвердили

Расследователи установили имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего в Белгородской области Ил-76. Гибель по меньшей мере трех из них уже подтвердили родственники.

Еще в марте 2022 года пять российских военных, которые находились или могли находиться на борту, украинская разведка отнесла к тем, кто "доставляет оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

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Кто из россиян был на борту Ил-76

Расследователи установили, что на борту самолета находились и погибли:

36-летний командир корабля Станислав Беззубкин . Его гибель подтвердила супруга Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском минобороны. По ее словам, последний раз общалась с мужем ориентировочно в 7:30 24 января (по российскому времени). Она сказала, что он в это время должен был вылетать из Москвы;

. Его гибель подтвердила супруга Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском минобороны. По ее словам, последний раз общалась с мужем ориентировочно в 7:30 24 января (по российскому времени). Она сказала, что он в это время должен был вылетать из Москвы; штурман корабля Алексей Высокин. Его гибель подтвердила двоюродная сестра;

Его гибель подтвердила двоюродная сестра; 38-летний бортинженер Андрей Пилуев. Данные подтвердила супруга.

Кроме того, под фото еще одного члена экипажа, бортового радиста Игоря Саблинского, в соцсети начали появляться комментарии, где россияне выражают соболезнования по поводу его гибели.

Более того, полет мог обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев. Однако пока не удалось независимо подтвердить его гибель.

Погибшие Беззубкин, Пилуев, Высокин и Саблинский

Согласно утечкам из российских баз данных, местом службы пятерых членов экипажа указан 117-й военно-транспортный авиационный полк,

– отметили журналисты.

Кстати, в марте 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало списки военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка воинской части 45097 в Омске, которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины. В этих списках и фигурировали вышеупомянутые фамилии.

Кратко о падении Ил-76 в Белгородской области

Вражеский 117 полк занимается обслуживанием военнотранспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии России. Их самолеты базируются в Оренбурге.