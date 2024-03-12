Падение Ил-76 в Иваново: в самолете были пилоты из Оренбургской и Тверской областей
В Ивановской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 15 человек.
Недавно в Иваново упал Ил-76. На борту военного-транспортного самолета находились пилоты из Оренбургской и Тверской областей. Об этом пишут россияне в соцсетях и вражеские телеграм-каналы.
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Что известно о пилотах
По неофициальной информации из соцсетей, на борту Ил-76 в частности могли быть оренбургские пилоты из 117-го военно-транспортного авиационного полка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин подтвердил российским СМИ информацию о гибели 5 оренбургских пилотов в результате падения Ил-76.
Командиром этого самолета мог быть 33-летний Махмуд Г. Предварительно, этот оккупант должен был выйти на пенсию еще в прошлом году, однако он решил продолжить служить в армии государства-террориста. Этот захватчик поставлял боеприпасы оккупантам.К слову, СМИ страны-агрессорки написали некролог, но скрыли фамилию и заблюрили фотографию своего "героя".
Кто еще мог быть на борту
В соцсетях появилась неофициальная и непроверенная информация о том, что на борту Ил-76 могли быть топ-офицеры. А именно операторы комплекса дальней радиолокационной разведки.
Ил-76 упал возле аэродрома "Северный" в Ивановской области. Это место может быть одной из баз для российских самолетов ДРЛО, в частности А-50.
Что еще известно об инциденте
- Ил-76 разбился в Ивановской области во вторник, 12 марта. Он упал в к северу от города Иваново в районе села Подталицы и кладбища.
- Предварительно, погибли 15 человек. А именно 7 пилотов и 8 пассажиров. По версии россиян, у самолета загорелся правый двигатель почти сразу после взлета с аэродрома "Северный".
- Оккупанты выдвигают различные версии и теории. Одни каналы утверждают, что в двигатель якобы попала птица, а другие объясняют крушение технической неисправностью.
- Также была еще одна версия от оккупантов. Согласно ей, Ил-76 якобы выполнял тренировочный полет, а двигатель якобы загорелся во время разворота.
- Видео и фото с места событий очень быстро распространились по соцсетям. На кадрах можно увидеть, что во время падения у Ил-76 отвалились детали.