Кива жил в Подмосковье: в ГУР назвали причину

Убитый экс-депутат Верховной Рады Илья Кива был осужден в Украине за госизмену. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, почему Кива жил в Подмосковье.

Ликвидированный предатель и экс-народный депутат Илья Кива заботился о своей безопасности и, чтобы защитить себя, жил в одном из сел Подмосковья. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Попытки Кивы позаботиться о своей безопасности

Юсов отметил, что люди, активно участвующие в работе российской пропаганды, которая плотно связана с деятельностью спецслужб государства-агрессора, заботятся о своей безопасности. Кива был именно таким.

По словам Андрея Юсова, государство-агрессор пытается так или иначе таким людям помогать в обеспечении их безопасности.

Поэтому и то, где он жил в последнее время, это, в частности, элемент его попыток уйти от чего-то и защитить себя. То есть понятно, что безопасностью он заботился,

– отметил Юсов.

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