Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства, – Трамп

Миллиардер Илон Маск будет работать в администрации Трампа. Специально под него будет создано министерство.

Так, будущий президент США объявил, что Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами будут совместно возглавлять новосозданное Министерство по повышению эффективности правительства. Трамп отметил, что оно будет функционировать вне традиционной правительственной системы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп выбрал министром обороны ведущего Fox News Пита Хегсета: что он говорил об Украине

Чем будет заниматься Маск в администрации Трампа

По словам Трампа, новосозданное министерство призвано "демонтировать правительственную бюрократию, сократить чрезмерное регулирование, уменьшить расточительные расходы и реорганизовать федеральные агентства".

Политик добавил, что новая структура реализует долгожданные мечты республиканцев и "будет предоставлять советы извне правительства". Это указывает на неформальную роль Маска и Рамасвами, без необходимости утверждения их кандидатур Сенатом. Маск и в дальнейшем сможет оставаться главой компании Tesla (TSLA.O), социальной медиаплатформы X и космической компании SpaceX.

Ожидается, что ведомство будет работать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением с целью реализации масштабной реформы. Работа завершится к 4 июля 2026 года – 250-й годовщине подписания Декларации независимости.

Напомним, что Маск пожертвовал миллионы долларов в поддержку президентской кампании Трампа и неоднократно появлялся на публике вместе с ним. Должность в правительстве может улучшить рыночную стоимость компаний Маска и сопроводительных бизнесов, таких как искусственный интеллект и криптовалюта.

К слову, Рамасвами, который вышел из президентской гонки и поддержал Трампа, известен антиукраинскими заявлениями. Он заявлял, что Россия якобы имеет право на оккупированные территории Украины. Кроме того, обещал заблокировать вступление Киева в НАТО. Также политик назвал Владимира Зеленского "нацистом".