Илон Маск резко раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он "питается мертвыми телами" украинских солдат. Он поддержал Дональда Трампа, призвав провести выборы и опровергнуть эти обвинения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на X Илона Маска. Илон Маск в очередной раз жестко раскритиковал президента Украины.

Читайте также Кто убил Лиру: Илон Маск обвинил Зеленского в смерти американского журналиста

Маск раскритиковал Зеленского

Маск призвал президента Украины провести выборы, чтобы "опровергнуть" заявления американского бизнесмена о "поживе мертвыми телами" украинских солдат.

Технологический миллиардер также назвал Зеленского "отвратительной машиной для взяточничества", что, по его словам, функционирует на крови и жертвах украинских военных. Маск поддержал позицию Трампа, указывая, что вопросы мира должны решать независимо от Зеленского.

Президент Трамп прав, игнорируя Зеленского,

– добавил Маск.

К слову, ранее Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский не может представлять волю украинцев без свободы прессы и подготовки к выборам.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в очередной раз подчеркнул, что нелегитимным диктатором является Владимир Путин, а не Зеленский.