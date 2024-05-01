Маск продолжает раздавать украинские территории: миллиардер обнародовал "прогноз" по войне
Источник:Илон Маск
Миллиардер решил, что Россия не остановится, пока не достигнет того, что закреплено в их конституции. Единственный вопрос, который для Маска остается открытым - захватит ли Россия Одессу.
Илон Маск решил высказать свое “экспертное” мнение о ситуации на фронте в Украине на своей странице в Х. Он прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об обострении ситуации на восточном фронте и вынужденном отходе украинских войск на другие позиции.
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Маск решил, что Россию невозможно остановить
По словам "эксперта", захват территорий, которые Россия уже включила в свой состав – вопрос времени. Единственное, что для него остается пока неизвестным – это судьба Одессы и захватит ли ее Россия.
Россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика,
– говорит Илон Маск.
Зачем Маск делает провокационные заявления об Украине
Илон Маск входит в группу ультраправых сторонников Дональда Трампа. Он, скорее всего, как и экс-президент США, решил избрать тактику увеличения популярности своей персоны за счет громких и скандальных заявлений на любые острые темы, на которые есть общественный запрос. Война в Украине – одна из таких чувствительных тем, на которой уже не впервые "паразитирует" одиозный бизнесмен из Калифорнии.
Другие скандальные заявления Илона Маска
- Илон Маск в марте 2024 года сделал очередное антиукраинское заявление относительно войны, развязанной Москвой. Он публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России. Он считает, что Украина не имеет достаточно людей, чтобы противостоять России, именно поэтому должна отдать свои территории.
- Ранее Маск заявил, что Путин "не может проиграть войну с Украиной" и откровенно призвал приостановить военную и финансовую поддержку Украины.
- Маск также сказал, что не понимает смысла существования Североатлантического альянса на текущий момент, подначивая Трампу.
- Не обошел своим мнением Илон и украинское контрнаступление. Он считает, что "было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе.