"Я не создавал то, что может вызвать ядерную войну": Маск отдал контроль над Starlink Пентагону
Источник:The Washington Post
Американский миллиардер Илон Маск переживает, что его разработка может приблизить мир к ядерной войне. Собственно, чтобы спать со спокойной совестью, он полностью передал контроль над системой Starlink министерству обороны США.
Биограф Маска, Уолтер Айзексон рассказал о том, что будет в новой книге о выдающемся изобретателе современности. В частности, он отметил, что Илон Маск отказался от контроля над Starlink, поскольку создавал системы для гражданских нужд, а не военных.
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"Почему я в этой войне?"
Заметим, что Айзексон является автором бестселлеров о Стиве Джобсе и Альберте Эйнштейне. Последние два года он следил за Илоном Маском, чтобы выпустить книгу. Во время одного из поздних вечерних разговоров самый богатый бизнесмен задал вопрос о том, почему он причастен к войне.
Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, смотреть фильмы Netflix и играть в видеоигры. У меня не было цели создать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну,
– пересказал биограф словами Маска.
Кроме того, он отметил, что предприниматель решил продать и передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink Пентагону.
По моему мнению, это правильно... Он больше не контролирует геозонирование, он больше не контролирует условия использования. Я думаю, это был его способ сказать: "Я должен выйти из этого".
Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные на линии фронта используют Starlink для получения доступа к интернету и нанесения ударов по вражеским целям.
Айзексон о Маске и его угрызениях совести: смотрите видео The WP
Маск в центре скандала
- Недавно появилось предположение, что Маск приказал отключить Starlink в районе Крыма в 2022 году, чтобы сорвать украинскую атаку на военно-морской флот России.
- Не исключено, что миллиардер боялся, что вражеское государство может ответить на подобные удары ядерным оружием. А вот сам Маск заверил, что у побережья полуострова его системы никогда не работали.
- В то же время в ГУР констатировали, что у Украины нет пока подтверждений того, что информация о соответствующем приказе со стороны предпринимателя правдива.