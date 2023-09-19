Среди владельцев частных компаний Илон Маск внес наибольший вклад в победу, – Федоров

19 сентября 2023, 09:01
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Источник:

Forbes

Илон Макс помогал и продолжает помогать Украине. Среди всех владельцев частных компаний он внес самый большой вклад в будущую победу нашего государства.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник отметил, что когда было нужно, основатель SpaceX сделал необходимые шаги.

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"Внес самый большой вклад в победу"

Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины,
– подчеркнул Федоров.

Также добавил, что неизвестно, что было бы без спутниковой связи. Федоров запропонував уявити, що зараз взагалі немає зв'язку.

"У військових немає мережі 4G та 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск", – отметил вице-премьер.

Министр отметил, что Starlink не так-то просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше.

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Действительно ли Маск сорвал атаку на российский флот

  • Ранее в СМИ распространили информацию, что Маск мог помешать украинской атаке на Черноморский флот. В частности, якобы тайно наказал отключить Starlink над Крымом.
  • В ГУР отреагировали на слухи. Вадим Скибицкий отметил, что эту информацию нужно проверить несколько раз. В то же время представитель ГУР добавил, что из Starlink у украинских военных действительно было несколько проблем. Однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.
  • Сам миллиардер заявил, что не давал задача своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья временно оккупированного полуострова. Маск утверждает, что она там не работала.
  • Расследование по инциденту также требовал провести Сенат США.
  • Кстати, Илон Маск отдал контроль над Starlink Пентагону.

Автор: Юлія Лобурак