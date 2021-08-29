Иловайский котел: как произошла трагедия, в которой погибли 366 украинских воинов
Источник:24 канал
Украинские военные несколько раз в августе 2014 года пытались освободить оккупированный Иловайск. 18 августа наши бойцы вошли в город, однако уже 23 – 24 августа Россия увеличила свое присутствие. Украинцы бойцы оказались в окружении.
Впоследствии командование Вооруженных сил Украины договорилось о "зеленом коридоре". Однако оккупанты не сдержали слова.
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Иловайский котел: что известно о трагедии
В ночь с 23 на 24 августа состоялось масштабное вторжение оккупанта на территорию Украины – бойцы ВСУ оказались в окружении. Это произошло из-за:
- того, что российские войска вошли в тыл украинской группировки со территории России;
- а также дезертирства отдельных украинских подразделений.
Согласно информации Валерия Гелетея, который тогда был министром обороны, соотношение украинских военных к незаконным вооруженным формированиям, контролируемым Россией, составило 1 к 18 – личного состава, 1 к 11 – танков, 1 к 16 – бронетехники, 1 к 15 – артиллерии, 1 к 24 – "Градов".
Украинские военные попали в окружение
Также в окружение боевиков попали батальоны:
- "Днепр-1";
- "Миротворец";
- "Свитязь";
- "Херсон";
- "Ивано-Франковск";
- "Донбасс";
- силы сектора "Б".
26 августа руководство АТО начало переговоры с Генштабом вооруженных сил России. Говорили о том, чтобы оккупанты предоставили гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других украинских военных формирований.
Договорились о "зеленом коридоре"
- 28 августа договорились о "зеленом коридоре", по которому украинские военные должны были выйти из российского окружения. Выход должен был происходить 2 колоннами.
- В ночь с 28 на 29 августа Владимир Путин сам давал "гарантии" гуманитарного коридора и возможности выхода украинских бойцов.
- Впоследствии российская сторона передала тогдашнему руководителю Генштаба Украины Виктору Муженко условие – выходить без техники.
- Утром 29 августа украинцы бойцы начали выход. И все договоренности грубо нарушили боевики – украинских бойцов начали цинично обстреливать.
Иловайская трагедия
В комментарии "Общественному" военный медик Всеволод Стеблюк, который был на Донбассе с начала июля 2014 вспомнил – в Иловайск его батальон "Миротворец" отправили 22 августа. Зашли в город в День Независимости. Они заняли железнодорожное депо.
Во время выхода 29 августа колонну Всеволода Стеблюка разбили. Он с ранеными бойцами покинул авто и лежал на поле.
Ориентировочно через 4 часа увидел русского офицера. Стаблюк достал удостоверение Красного креста и в жилете подошел к нему. Российский военный позволил забрать раненых. Медик вспомнил, что с офицером договорился в том числе и благодаря фотографии деда, который прошел Вторую Мировую войну.
- 29 августа Стеблюк спас 17 человек.
- За 2 дня на старом авто вывез и спас около 90 украинских бойцов.
Погибло 366 бойцов, ранения получили 429
Согласно информации за 2017, в результате циничных обстрелов боевиков Украины понесла страшные потери:
- погибло 366 украинских воинов;
- 429 – получили ранения;
- 300 – попали в плен;
- 24 драке – пропали без вести.
В Офисе генпрокурора, накануне 7 годовщины Иловайской трагедии, пообещали рассекретить материалы производств относительно трагических событий.
Следователи допросили уже более 900 потерпевших и свидетелей, исследовали более 1600 боевых документов. Рассказали, что 70 из 300 томов уголовного производства являются секретными.Обратите внимание! В Украине 29 августа – День памяти защитников Украины. В частности, в этот день вспоминают павших во время Иловайской трагедии. В городах и селах вспоминают подвиг героев, которые не вернулись с войны с оккупантом.
Кстати, Офис генерального прокурора при расследовании Иловайской трагедии заявил, что российские вооруженные силы спланировали убийство украинских военных. Ведь во время переговоров о выводе украинских военных, они уже укрепляли свои позиции в Иловайске.