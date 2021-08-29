Иловайский котел: как произошла трагедия, в которой погибли 366 украинских воинов

Украинские военные несколько раз в августе 2014 года пытались освободить оккупированный Иловайск. 18 августа наши бойцы вошли в город, однако уже 23 – 24 августа Россия увеличила свое присутствие. Украинцы бойцы оказались в окружении.

Впоследствии командование Вооруженных сил Украины договорилось о "зеленом коридоре". Однако оккупанты не сдержали слова.

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Иловайский котел: что известно о трагедии

В ночь с 23 на 24 августа состоялось масштабное вторжение оккупанта на территорию Украины – бойцы ВСУ оказались в окружении. Это произошло из-за:

того, что российские войска вошли в тыл украинской группировки со территории России;

а также дезертирства отдельных украинских подразделений.

Согласно информации Валерия Гелетея, который тогда был министром обороны, соотношение украинских военных к незаконным вооруженным формированиям, контролируемым Россией, составило 1 к 18 – личного состава, 1 к 11 – танков, 1 к 16 – бронетехники, 1 к 15 – артиллерии, 1 к 24 – "Градов".

Украинские военные попали в окружение

Также в окружение боевиков попали батальоны:

"Днепр-1";

"Миротворец";

"Свитязь";

"Херсон";

"Ивано-Франковск";

"Донбасс";

силы сектора "Б".

26 августа руководство АТО начало переговоры с Генштабом вооруженных сил России. Говорили о том, чтобы оккупанты предоставили гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других украинских военных формирований.

Договорились о "зеленом коридоре"

28 августа договорились о "зеленом коридоре", по которому украинские военные должны были выйти из российского окружения. Выход должен был происходить 2 колоннами.

В ночь с 28 на 29 августа Владимир Путин сам давал "гарантии" гуманитарного коридора и возможности выхода украинских бойцов.

Впоследствии российская сторона передала тогдашнему руководителю Генштаба Украины Виктору Муженко условие – выходить без техники.

Утром 29 августа украинцы бойцы начали выход. И все договоренности грубо нарушили боевики – украинских бойцов начали цинично обстреливать.

Иловайская трагедия

В комментарии "Общественному" военный медик Всеволод Стеблюк, который был на Донбассе с начала июля 2014 вспомнил – в Иловайск его батальон "Миротворец" отправили 22 августа. Зашли в город в День Независимости. Они заняли железнодорожное депо.

Во время выхода 29 августа колонну Всеволода Стеблюка разбили. Он с ранеными бойцами покинул авто и лежал на поле.

Ориентировочно через 4 часа увидел русского офицера. Стаблюк достал удостоверение Красного креста и в жилете подошел к нему. Российский военный позволил забрать раненых. Медик вспомнил, что с офицером договорился в том числе и благодаря фотографии деда, который прошел Вторую Мировую войну.

29 августа Стеблюк спас 17 человек.

За 2 дня на старом авто вывез и спас около 90 украинских бойцов.

Погибло 366 бойцов, ранения получили 429

Согласно информации за 2017, в результате циничных обстрелов боевиков Украины понесла страшные потери:

погибло 366 украинских воинов;

429 – получили ранения;

300 – попали в плен;

24 драке – пропали без вести.

В Офисе генпрокурора, накануне 7 годовщины Иловайской трагедии, пообещали рассекретить материалы производств относительно трагических событий.

Следователи допросили уже более 900 потерпевших и свидетелей, исследовали более 1600 боевых документов. Рассказали, что 70 из 300 томов уголовного производства являются секретными.

Кстати, Офис генерального прокурора при расследовании Иловайской трагедии заявил, что российские вооруженные силы спланировали убийство украинских военных. Ведь во время переговоров о выводе украинских военных, они уже укрепляли свои позиции в Иловайске.