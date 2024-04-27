Где расположены российские Ильский и Славянский НПЗ, атакованные дронами: показываем на карте

В Краснодарском крае России ночью 27 апреля неизвестные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Речь идет об Ильском и Славянском НПЗ.

В результате атаки на этих нефтеперерабатывающих заводах произошло возгорание, которое в конце концов укротили российские экстренные службы. Где именно расположены Ильский и Славянский НПЗ – читайте в материале 24 Канала.

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В России горел Ильский НПЗ

Российские пропагандисты отметили, что звуки якобы взрывов слышали ориентировочно перед 4:00 27 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже в 5:12 рассказал о якобы сбитых дронах.

Кондратьев заявил, что якобы они "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Пытались (дроны – 24 Канал) атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как сообщают с мест – пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БпЛА,

– пояснил губернатор.

В телеграм-канале ASTRA сообщили, что местные жители сообщают об атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Мол, там возник пожар, который уже почти потушили.

Где расположен Ильский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

К тому же местные жители писали о не менее чем 7 взрывах в Славянске-на-Кубани и звуках, похожих на работу БпЛА.

Громко было также и на Славянском НПЗ

На Ильском НПЗ уже не впервые раздаются взрывы, и происходят пожары. Так, 9 февраля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе также был "хлопок", впоследствии стало известно, что это была операция СБУ, которые применили дроны для атаки на завод.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар. По его словам, повреждена ректификационная колонна. Пожар якобы ликвидировали.

Где расположен Славянский НПЗ: смотрите на карте

В одном из российских телеграм-каналов написали, что якобы дроны атаковали "Славянск-ЭКО", битумный завод и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Однако российские власти это традиционно не подтверждали эту информацию.

Впоследствии в Минэнерго Украины заявили, что ночью в России удары были по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильском НПЗ и других объектах. После атаки на некоторых предприятиях возникли пожары.

Кроме того, OSINT-аналитик @Osinttechnical в соцсети Х показал, как выглядит место, где был пожар в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае на карте. По словам аналитика, это место расположено на юге.

Стоит отметить, что министерство обороны России отчиталось о "сбивании" и "подавлении" около 66 дронов над территорией Краснодарского края.

Как выглядит место пожара в Краснодарском крае на карте / Фото и видео из аккаунта @Osinttechnical в соцсети Х