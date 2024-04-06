Имеем определенный тактический успех на 2 направлениях, - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на поле боя. В частности, он отметил об определенном тактическом успехе на 2 направлениях фронта.

Об этом Александр Сырский рассказал в телеграмм-канале в субботу, 6 апреля.

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На каких направлениях Силы обороны достигли определенного тактического успеха

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.

Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону украинских войск. Однако Сырский заявил, что Часов Яр остается под нашим контролем, а все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу.

По его словам, на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Сырский.

"Силы обороны продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", – подчеркнул Сырский.

Что происходит на фронте