Империи Авакова: откуда начался политический путь ексглавы МВД

В сентябре 2021 года в первые классы пошли дети, рожденные в год, когда Арсен Аваков стал министром. 7 лет – абсолютный рекорд. 4 премьер-министра, 2 президента, десятки скандалов и громких провалов – именно такой была эпоха бывшего министра внутренних дел Украины.

После каждого скандала казалось, что Аваков точно уйдет в отставку. Так было после убийства пьяными полицейскими маленького Кирилла Тлявова в Переяславе, убийства Екатерины Гандзюк, обвинений в деле Павла Шеремета, изнасилования в полицейском участке Кагарлыка, но министр оставался.

Обратите внимание Пес за коммуналку, "Велюр" Тищенко и ДТП с Юрченко: самые известные скандалы "слуг народа" за 2 года

Однако посреди лета 2021 года Аваков ушел – формально сам. Его империи не развалились: бизнесовую он строил десятилетиями, силовую – на протяжении последних 7 лет.

Бизнес-империя Авакова

В 1990-х годах у Арсена Авакова уже была инвестиционная компания "Инвестор", которая стала основой семейного бизнеса, и банк "Базис", владельцы которого в будущем существенно обеднели в его пользу. С первым бизнесом появились и первые партнеры, которые остались с Аваковым и стали официальными держателями бизнес-секторов.

Большинство из них не являются публичными людьми, сейчас известно лишь одно имя – Игорь Котвицкий. Экс-нардеп и один из богатейших бизнесменов страны Котвицкий в 1990-х годах был лишь водителем Авакова, а потом остался его "кошельком". Впрочем, к высокому статусу он пришел через ряд должностей в структурах Арсена Борисовича.

Почти 30 лет назад "Инвестор" занимался строительством, арендой, медиасферой, газом и финансами. В компании все получалось, дела шли хорошо. Поэтому очень состоятельный бизнесмен решил пойти в политику в начале нового тысячелетия.

Не пропустите Арахамия заявил, что последние громкие дела против "слуг" мог "состряпать" Аваков

Политическая карьера Авакова

В 2004 году Оранжевая революция дала шанс Авакову на начало политической карьеры. Он его использовал для дружеского выступления с Геннадием Кернесом – непримиримым врагом в будущем.

Поддержка Виктора Ющенко за год конвертировалась в должность губернатора Харьковской области. Солидная должность заставила бизнесмена понемногу переписать свое состояние на окружение, приближенных непубличных людей, говорится о:

хлебокомбинате;

сети супермаркетов;

недвижимости;

банке "Базис", который обслуживал деньги харьковских промышленных гигантов вроде "Турбоатома".

"Мы занимаемся разнообразным бизнесом, в нем нет ничего грязного – нет ни торговли водкой, ни оружием, ни проституции. Мы занимаемся сельским хозяйством, производим продукты питания, чай, хлеб, добываем газ, производим электроэнергию", – рассказывал сам Аваков.



Кернес и Аваков вместе участвовали в Оранжевой революции / Коллаж 24 канала

Бизнесмен-Аваков был очень открытым. В середине 2000-х годов он вел авторскую телепрограмму, где с документами рассказывал, чем занимается. В то же время министр Аваков стал лицом повышенной секретности.

Читайте также Аваков или "преемники Кернеса": политологи предположили, кто может стать мэром Харькова

В 2010 году Виктор Янукович временно занимал кабинет на Банковой, а Аваков – возглавлял харьковское отделение "Батькивщины". У него были планы на управление Харьковом, однако мэрское кресло занял Геннадий Кернес.

Итальянские перипетии

Аваков проиграл политический раунд, хотя у его бизнеса был почти олигархический набор активов. "Бело-синяя" команда мысленно поделила их между собой, тогда же выдвинули подозрение в земельной схеме, состоялись обыски, суд над Юлией Тимошенко, побег Авакова в Италию.

В провинции Фрозиноне экс-министр поселился на вилле. Впрочем, в Украине Аваков уже через год потерял весь энергетический бизнес, а остальные – оказались под судами. Это не было беспочвенным политическим преследованием, как и не было следствием ради справедливости. Однако на тот момент Аваков казался многим политическим "трупом", и его задержали в Италии.

Обратите внимание Фирма Авакова не платит многомиллионный кредит за виллу в Италии, – ЦПК

Украине итальянские правоохранители его не передали, поэтому в 2012 году он принял заочное участие во внеочередных парламентских выборах. Политик имел проходное место в списке "Батькивщины" и получил мандат и по умолчанию неприкосновенность. А уже в 2013 году вернулся в Украину, чтобы вскоре снова сбежать.

Назначение министром

Тимошенко оказалась за решеткой, Аваков возглавил оппозиционный марафон протестов. За несколько месяцев ему удалось стать руководителем Министерства внутренних дел, хоть и как временный министр.

"Когда его назначили, месседж был такой, что не на долгое время. Он никак не был связан с МВД. Его назначили, чтобы разобраться с сепаратистскими силами на Харьковщине. Его так позиционировали, что придет Аваков и разберется с Кернесом и Добкиным", – пояснил глава "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Булах.

Не пропустите Впервые с 2014 года Авакова не будет в составе СНБО

Все тогда понимали, что министром стал человек с определенным прошлым – с большим бизнесом, взлетами и падениями, которые произошли из-за "голубой" команды. Мотивов для реформ хватало и они состоялись, просто не в МВД.

2014 год – это период возврата всех активов, которые Аваков потерял в предыдущий период. Например, детский оздоровительный лагерь "Лесная тропа" и земля под ним – очень дорогие 20 гектаров леса. "Инвестор" Аваковых еще в 2000-х годах арендовал их у государства, а впоследствии приватизировал.

Прокуроры считали, что приватизация была незаконной и в 2011 году дело дошло до Высшего хозяйственного суда, который постановил вернуть землю государству. За 3 года министр Аваков по решению того же суда вернул лес и продал структурам народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана.

Возвращение банка "Базис" и оффшоры

Еще один актив, который семья Аваковых себе вернула – банк "Базис", который находился в процессе ликвидации. Тысячи клиентов включительно с крупным бизнесом и госкомпаниями не смогли забрать свои деньги. Уже в 2014 году Аваков вернул себе банк вместе с большим количеством дорогого имущества.

Вкладчикам сказали, что имущество будут реализовывать и возвращать денежные взносы по мере необходимости. На самом же деле банк перерегистрировали из Харькова в Бахмут и записали на студентку, охранника и безработного. По словам самого Авакова, банк "Базис" вычеркнули из реестра, но суд восстановил в правах предыдущих владельцев и признал, что ликвидация была незаконной.



Семья Авакова вернула банк "Базис" / Фото пресс-службы МВД

Лицензию не вернул, но часть активов – да. Эти активы "потерялись", поэтому владельцы так ничего и не получили. Один из "ноунеймов", на имя которого "спрятали" банк – Евгений Пилипенко, через 2 года "вынырнул" в фирме Аваковых.

Есть и другая фамилия из старого партнерского круга, с начала бизнес-деятельности – Ашот Амирян. Активы "Базиса" растворились на Кипре, затем в оффшоре появилась компания-партнер в городке Фрозиноне, которой руководил Амирян.

Рюкзаки Авакова

В 2015 году состоялась одна из самых масштабных реформ – превращение милиции в полицию. Она была и одной из самых провальных, потому что общественности стало известно о "рюкзаках Авакова".

МВД закупило рюкзаки у компании, которая находилась под расследованием как конвертационный центр, а ее номер телефона напрямую принадлежал другу сына Авакова – Владимиру Литвину. Журналисты начали говорить о том, что рюкзаки приобрели по завышенным ценам, но прямых доказательств не хватало, пока не появилось видео со скрытой камеры.

К теме Рюкзаки Авакова: история о том, как в МВД разворовывали бюджетные деньги

На записи якобы Александр Аваков договаривался с заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков. Видео стало частью уголовного дела, произошли обыски и подозрения, а Бориспольский райсуд решил уничтожить главную улику.

"Одно из центральных доказательств – эти записи после 9 месяцев следствия остались лишь роликами в ютубе. У нас не было даже флешки, на которую осуществлялись эти записи. Прокурор не мог направить обвинительный акт в суд и дать ссылку судье на ролик в ютубе", – подчеркнул экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Аваков и Чеботарь оказались вне истории, поскольку формально их к делу привязывало лишь видео в интернете. Поэтому вину на себя взял друг министра, на которого был оформлен телефон компании.



Аваков і Чеботарь оказались вне истории / Фото "Радио Свободы"

Некоторые свидетели, которые на стадии следствия до объявления подозрений давали показания о том, что им звонил заместитель министра и просил заключить какие-то договоры, уже после объявления подозрений внезапно "теряли память", не вспоминали: кто, когда и кому звонил и что говорил", – добавил Холодницкий.

Рюкзаки Авакова были не основным делом. Служба безопасности Украины проверяла дело о незаконной добыче песка в Бориспольском районе, поэтому и установила камеры, на которые случайно записали историю с рюкзаками. Поскольку камера была одна, то когда дело по песку "не выгорело", суд приказал вещественное доказательство уничтожить.

Возвращение газового бизнеса

Утраченный во времена Януковича газовый бизнес Авакову удалось вернуть в том же 2015 году. Через суды "Инвестор" восстановил контроль над компанией "Энергия-95", которая добывала газ и имела более миллиарда гривен годового дохода.

Тогда же нардеп Котвицкий, на котором сконцентрирован газовый бизнес, "забыл" его задекларировать. В годовой декларации было указано лишь 63 миллиона, которые затем исправили на 970 миллионов с объяснением об "ошибке бухгалтера".

В 2016 году в Украине зарегистрировали ряд фирм по производству электроэнергии. "Экопром", "Калиновка-Терра" якобы не связаны, а владельцы – малоизвестные люди, которые все-таки создали компании под Авакова, из таких областей:

Донецкой;

Житомирской;

Киевской.

В то же время Котвицкий с нардепом от "Батькивщины" Виталием Даниловым разрабатывали газовое направление – одно из крупнейших в стране месторождений газа "Сахалинское". Еще 2 их компании получили разрешения на разработку новых нефтегазовых площадей в Харьковской области и посоревновались на аукционе между собой.



Котвицкий, на котором сконцентрирован газовый бизнес, "забыл" его задекларировать / Скриншот из видео программы "Наши деньги"

"Фактически, еще тогда они заложили бомбу в процесс аттестации и это позволило более 90% уволенных коррумпированных сотрудников возобновиться в системах административных судов и получить компенсации за то, что их якобы незаконно уволили. Этот этап был полностью провален, хотя на него было потрачено и большое количество денег и времени", – отметил активист инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Роман Синицын.

Аваков сделал ставку не на новые лица, а на старые проверенные кадры. Так возникла патрульная полиция, которой можно было закрывать все дыры МВД. Однако это сработало не везде.

Гибель Павла Шеремета

В июле 2016 года погиб журналист Павел Шеремет. Дело взялась расследовать Национальная полиция – реформированная гордость Арсена Авакова. Следствие затянулось на годы, за решеткой оказались люди, доказательств вины которых правоохранители не привели, а само дело развалилось.

Важно Убийство Шеремета: Монастырский ответил, когда следователи выйдут на заказчиков

В дальнейшем были и другие резонансные проваленные дела и безосновательно задержанные люди. Однако внимание к делу Шеремета показало все проблемы, имеющиеся на каждом этапе. Через год после смерти Шеремета редакция "Следствие. Инфо" опубликовала собственное расследование.

Журналисты собрали видео с камер наблюдения, которые следователи МВД так и не забрали. Тогда генпрокурором был Юрий Луценко, он заявил, что изъяли видео с 201 камеры, а о самой важной забыли.

В конце 2016 года возле Киева оперативники уголовного розыска совместно с КОРДом проводили спецоперацию по задержанию грабителей. На месте оказалась и полиция охраны, которая среагировала на сигнализацию в доме рядом. Между полицией охраны и спецназовцами началась перестрелка, в которой погибли 5 полицейских. В результате руководитель операции получил новую должность в полиции.

Империя Аваковых

В 2017 году "Инвестор" передали Александру Авакову, а семейный бизнес разросся:

"Трихаты-Элиос" на 40 гектаров в Николаевской области принадлежит Игорю Котвицкому, Геннадию Гаевому, Вилену Шатворяну и трастовому фонду Инны Аваковой;

"Фес Федоровка" – солнечная электростанция на Херсонщине в перспективе, принадлежащая Вилену Шатворяну и Геннадию Гаевому;

"Подстепное солнце" – на 25 гектаров в Херсонской области, принадлежит Котвицкому и Аваковой.

В перечне есть еще 5 солнечных электростанций по всей стране. Владельцы – все те же Котвицкий, Авакова, Гаевой, Амирян. Лишь этот сегмент, по приблизительным подсчетам, сгенерировал полмиллиарда дохода.

Читайте также Вряд ли неожиданность: Аваков мог подать в отставку по нескольким причинам

Впервые удалось официально установить связь между фамилиями Авакова и Шатворяна. Последнего называют контролером сферы поборов при сертификации моряков, руководителем морских портов, нелегальных игровых автоматов и гемблинга, который имеет влияние в Министерстве инфраструктуры.

Шатворян – это экс-нардеп от "Партии регионов" и кандидат ОПЗЖ, который имеет "бело-голубое" прошлое. Журналистка Мария Жартовская назвала его очень умным и в то же время хитрым мужчиной, который умеет продумывать на десяток шагов вперед и знает политический ландшафт.

"Он может общаться абсолютно со всеми, для него не является проблемой общаться с Юлией Тимошенко и с Вадимом Рабиновичем. Он об этом сам говорил несколько раз", – отметила Жартовская.

Вилла в Италии

В 2017 семья Аваковых приобрела виллу в Италии. В декларацию министра она не попала с объяснением, что купили фирму, которые принадлежит вилла. Компания Ferdico была задекларирована и ей принадлежит дом с 26 комнатами на 500 метров квадратных.

Согласно аудиту, стоимость недвижимости составляла 3,5 миллиона евро. Использовать ее планировали как мини-отель, купленный в кредит, только эти деньги кредитору так и не вернули. Щедрость кредитора намекает на очень щедрый подарок или собственные деньги, оформленные как кредит.

Антикоррупционная прокуратура в 2018 году закрыла дело. Доказательства вины Александра Авакова уничтожили, а он пополнил свою коллекцию квартир в Харькове и в ЖК "Альпийский" в Киеве жильем в одном из самых дорогих ЖК "Джек Хаус" с бассейном на крыше, охраной и собственным паркингом.

Дело Гандзюк

В МВД продолжался штиль, а жесткий разгон протестов закрепил дружбу Авакова с пятым президентом Петром Порошенко. Однако летом 2018 года состоялось покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – на выходе из дома ее облили кислотой. Через несколько дней Аваков уверенно заявил, что задержали подозреваемого в нападении, который оказался случайным человеком.



Летом 2018 года состоялось покушение на Гандзюк / Фото из фейсбука активистки

"Полиция, которая фальсифицировала дело, посадила в СИЗО вообще невиновного человека. Антон Геращенко кричал, что нашли убийцу. Если бы тогда журналисты не раскопали алиби для этого Новикова, он бы сидел за то, что Катю облил кислотой, без мотива", – подчеркнул Синицын.

В ноябре 2018 года Гандзюк умерла, а дело передали из МВД в СБУ. Произошли задержания, суды, затягивание процесса, акции протеста и в конце – создание общественной инициативы "Кто заказал Гандзюк".

"Дошло до того, что тогдашний руководитель полиции Херсонщины – господин Мериков предупредил серийного убийцу Левина, которого экстрадировали из Болгарии, чтобы он убегал из страны, потому что им заинтересовались правоохранители из Киева. Его даже не допросили, а через 2 месяца ему дали генерала", – добавил Синицын.

Поэтому инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" прочно имплементировала в общественное сознание тезис, что "Аваков – черт". Простая кричалка повлияла на имидж министра внутренних дел больше, чем все пространные аналитики о реформах и новости о преступлениях.

Читайте также Файеры и выкрики "Аваков – черт": под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк – фото, видео

В то же время чем больше негатива собирал министр, тем лучше обстояли дела в его империи. В 2019 году компания Авакова-младшего приобрела 4-этажный бизнес-центр почти во дворе Офиса Президента. Сюда каждый день приезжает экс-министр.

В начале года Александр Аваков и Игорь Котвицкий купили отель "Голосеевский" за миллион гривен. Недвижимость стала более перспективной как только парламент разрешил официально открывать казино в гостиницах. МВД и Авакову лично приписывали контроль над одной из крупных сетей, близким к которой является Шатворян. Его жена вошла в компанию "Патриот" – это "лотереи", под прикрытием которых и работали игорные салоны.

В 2019 году министр поддержал команду Владимира Зеленского. В декабре МВД созвало пресс-конференции, где назвало подозреваемых в убийстве Шеремета – Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко – врача, волонтера и музыканта.

Те, на кого указали полицейские, просидели за решеткой 1,5 года. Их вину доказать пока так и не смогли, даже не показали "абсолютные" доказательства.

Изнасилование в Кагарлыке

2020 год запомнился жуткими событиями в Кагарлыке, где пьяные полицейские несколько часов прямо в участке насиловали женщину. Там же они избили мужчину до полусмерти.

Обратите внимание Изнасилование в Кагарлыке: в отделе полиции после переаттестации уволили только одного работника

В Верховной Раде впервые за 7 лет деятельности МВД зарегистрировали законопроект об отставке Авакова. Его даже не внесли на голосование, не хватило голосов. В то же время во время пандемии министерство получило миллиардные доплаты из антиковидного фонда.

Контакты Авакова-младшего

В 2021 году Александр Аваков, новый владелец семейного бизнеса, "оброс" водителями, охранниками и встречами. Длительное время он жил в комплексе "Царский" со СПА, спортзалом, бизнес-центром и рестораном. Там же заметили нардепа от ОПЗЖ Суто Мамояна, владельца строительного, ресторанного бизнеса и добычи песка.

Авакова-младшего и Мамояна объединяет один общий знакомый – Сергей Коротких, он же "Боцман", который работал в разных ведомствах МВД при Авакове и является одним из лидеров "Нацкорпуса". Ему тоже приписывают "песочный интерес".

К теме Сын Авакова должен жить в элитной квартире, а Стерненко и Антоненко – гниют в тюрьме, – Шабунин

На встречу в "Царский" приезжал и бизнесмен Давид Ростомян, сын Вачагана Ростомяна, одного из "семьи" Януковича. Часть активов экс-президента перебросили именно на Ростомянов, на Давида – дом на Оболонской набережной, который продали за миллион долларов. Семья также сдала в аренду землю семье главы СБУ Василия Грицака.

Туда же прибыл председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, который находился под следствием Национального антикоррупционного бюро за взятку в миллион гривен. В облсовет он прошел от "Слуги народа", но близости к Аваковым никогда не скрывал.

"Товмасян близок с сыном Авакова, и его избрание – очевидный результат влияния Авакова. Это определенный компромисс между некоторыми группами влияния в тогдашней системе власти – со "Слугой народа" на центральном уровне и Аваковым, как человеком, контролирующим Харьковскую область", – подчеркнул Булах.

В "Царское" приехал также поселковый голова Новой Водолаги на Харьковщине Александр Есин. Там работает крупный завод по производству абразивных кругов, который экспортирует продукцию в 30 стран, в том числе и в Россию. За месяц до встречи совладельцами завода стала семья Шатворяна.

Во всех случаях фигурируют люди как из политики, так и из крупного бизнеса – как и сама семья Аваковых. Последние имплементированы во все процессы – от Киева до Новой Водолаги. Аваков лишился должности, но не влияния.

Полный выпуск программы Bihus.Info: смотрите видео