Після кожного скандалу здавалося, що Аваков точно піде у відставку. Так було після вбивства п'яними поліцейськими маленького Кирила Тлявова у Переяславі, вбивства Катерини Гандзюк, обвинувачень у справі Павла Шеремета, зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика, але міністр залишався.

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Проте посеред літа 2021 року Аваков пішов – формально сам. Його імперії не розвалилися: бізнесову він будував десятиріччями, силову – упродовж останніх 7 років.

Бізнес-імперія Авакова

У 1990-х роках в Арсена Авакова вже була інвестиційна компанія "Інвестор", яка стала основою родинного бізнесу, і банк "Базис", власники якого в майбутньому суттєво збідніли на його користь. З першим бізнесом з'явилися і перші партнери, які залишилися з Аваковим та стали офіційними утримувачами бізнес-секторів.

Більшість із них не є публічними людьми, зараз відоме лише одне ім'я – Ігор Котвіцький. Екснардеп і один із найбагатших бізнесменів країни Котвіцький у 1990-х роках був лише водієм Авакова, а потім залишився його "гаманцем". Втім, до високого статусу він прийшов через низку посад в структурах Арсена Борисовича.

Майже 30 років тому "Інвестор" займався будівництвом, орендою, медіасферою, газом та фінансами. У компанії все виходило, справи йшли добре. Відтак дуже заможний бізнесмен вирішив піти в політику на початку нового тисячоліття.

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Політична кар'єра Авакова

У 2004 році Помаранчева революція дала шанс Авакову на початок політичної кар'єри. Він його використав для дружнього виступу з Геннадієм Кернесом – непримиренним ворогом у майбутньому.

Підтримка Віктора Ющенка за рік конвертувалася у посаду губернатора Харківської області. Солідна посада змусила бізнесмена потрохи переписати свої статки на оточення, наближених непублічних людей, мовиться про:

хлібокомбінат;

мережу супермаркетів;

нерухомість;

банк "Базис", який обслуговував гроші харківських промислових гігантів на кшталт "Турбоатому".

"Ми займаємося різноманітним бізнесом, у ньому немає нічого брудного – ні торгівлі горілкою, ні торгівлі зброєю, ні проституції. Ми займаємося сільським господарством, виробляємо продукти харчування, чай, хліб, видобуваємо газ, виробляємо електроенергію", – розповідав сам Аваков.



Кернес та Аваков разом брали участь у Помаранчевій революції / Колаж 24 каналу

Бізнесмен-Аваков був дуже відкритим. Усередині 2000-х років він вів авторську телепрограму, де з документами розповідав, чим займається. Водночас міністр-Аваков став особою підвищеної секретності.

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У 2010 році Віктор Янукович тимчасово займав кабінет на Банковій, а Аваков – очолював харківський осередок "Батьківщини". У нього були плани на керування Харковом, проте мерське крісло зайняв Геннадій Кернес.

Італійські перипетії

Аваков програв політичний раунд, хоч у його бізнесу був майже олігархічний набір активів. "Біло-синя" команда в думках поділила їх між собою, тоді ж висунули підозру у земельній схемі, відбулися обшуки, суд над Юлією Тимошенко, втеча Авакова до Італії.

У провінції Фрозіноне ексміністр оселився на віллі. Втім, в Україні Аваков уже за рік втратив весь енергетичний бізнес, а решта – опинилися під судами. Це не було безпідставним політичним переслідуванням, як і не було слідством заради справедливості. Однак на той момент Аваков здавався багатьом політичним "трупом", і його затримали в Італії.

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Україні італійські правоохоронці його не передали, тож у 2012 році він узяв заочну участь у позачергових парламентських виборах. Політик мав прохідне місце в списку "Батьківщини" та отримав мандат і, за умовчанням, недоторканість. А вже у 2013 році повернувся в Україну, щоб невдовзі знову втекти.

Призначення міністром

Тимошенко опинилася за ґратами, Аваков очолив опозиційний марафон протестів. За кілька місяців йому вдалося стати керівником Міністерства внутрішніх справ, хоч і як тимчасовий міністр.

"Коли його призначили, меседж був такий, що не на довгий час. Він ніяк не був пов'язаний з МВС. Його призначили, щоб розібратися з сепаратистськими силами на Харківщині. Його так позиціювали, що прийде Аваков і розбереться з Кернесом і Добкіним", – пояснив голова "Харківського антикорупційного центру" Дмитро Булах.

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Всі тоді розуміли, що міністром стала людина з певним минулим – із великим бізнесом, злетами й падіннями, які сталися через "блакитну" команду. Мотивів для реформ вистачало й вони відбулися, просто не в МВС.

2014 рік – це період повернення усіх активів, які Аваков втратив у попередній період. Наприклад, дитячий оздоровчий табір "Лісова стежка" і земля під ним – дуже дорогі 20 гектарів лісу. "Інвестор" Авакових ще в 2000-х роках орендував їх у держави, а згодом приватизував.

Прокурори вважали, що приватизація була незаконною і в 2011 році справа дійшла до Вищого господарського суду, який постановив повернути землю державі. За 3 роки міністр Аваков за рішенням того ж суду повернув ліс та продав структурам народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Фельдмана.

Повернення банку "Базис" і офшори

Ще один актив, який родина Авакових собі повернула – банк "Базис", який перебував у процесі ліквідації. Тисячі клієнтів включно з великим бізнесом та держкомпаніями не змогли забрати свої гроші. Вже у 2014 році Аваков повернув собі банк разом із великою кількістю дорогого майна.

Вкладникам сказали, що майно реалізовуватимуть і повертатимуть грошові внески за мірою необхідності. Насправді ж банк перереєстрували з Харкова у Бахмут та записали на студентку, охоронця та безробітного. За словами самого Авакова, банк "Базис" викреслили з реєстру, але суд поновив у правах попередніх власників та визнав, що ліквідація була незаконною.



Родина Авакова повернула банк "Базис" / Фото пресслужби МВС

Ліцензію не повернув, але частину активів – так. Ці активи "загубилися", тож владники так нічого й не отримали. Один з "ноунеймів", на ім'я якого "ховали" банк – Євген Пилипенко, за 2 роки "виринув" у фірмі Авакових.

Є й інше прізвище зі старого партнерського кола, з початку бізнес-діяльності – Ашот Амірян. Активи "Базису" розчинилися на Кіпрі, згодом у офшор з'явилася компанія-партнер у містечку Фрозіноне, якою керував Амірян.

Рюкзаки Авакова

У 2015 році відбулася одна з найбільш масштабних реформ – перетворення міліції на поліцію. Вона була й однією з найбільш провальних, бо громадськості стало відомо про "рюкзаки Авакова".

МВС закупило рюкзаки в компанії, яка перебувала під розслідуванням як конвертаційний центр, а її номер телефону напряму належав другу сина Авакова – Володимиру Литвину. Журналісти почали говорити про те, що рюкзаки придбали за завищеними цінами, але прямих доказів не вистачало, аж доки не з'явилося відео з прихованої камери.

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На записі нібито Олександр Аваков домовлявся із заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків. Відео стало частиною кримінальної справи, відбулися обшуки та підозри, а Бориспільський райсуд вирішив знищити головний доказ.

"Один із центральних доказів – ці записи після 9 місяців слідства залишилися лише роликами в ютубі. У нас не було навіть флешки, на яку здійснювалися ці записи. Прокурор не міг направити обвинувальний акт до суду й дати посилання судді на ролик в ютубі", – наголосив ексочільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Аваков і Чеботар опинилися поза історією, оскільки формально їх до справи прив'язувало лише відео в інтернеті. Відтак провину на себе взяв друг міністра, на якого був оформлений телефон компанії.



Аваков і Чеботар опинилися поза історією / Фото "Радіо Свободи"

Деякі свідки, які на стадії слідства до оголошення підозр давали покази про те, що їм дзвонив заступник міністра й просив укласти якісь договори, вже після оголошення підозр раптово "втрачали пам'ять", не пригадували: хто, коли і кому дзвонив, і що казав", – додав Холодницький.

Рюкзаки Авакова були не основною справою. Служба безпеки України перевіряла справу про незаконний видобуток піску в Бориспільському районі, тому й встановила камери, на які випадково записали історію з рюкзаками. Оскільки камера була одна, то коли справа щодо піску "не вигоріла", суд наказав речовий доказ знищити.

Повернення газового бізнесу

Втрачений за часів Януковича газовий бізнес Авакову вдалося повернути у тому ж 2015 році. Через суди "Інвестор" відновив контроль над компанією "Енергія-95", яка видобувала газ та мала понад мільярд гривень річного доходу.

Тоді ж нардеп Котвіцький, на якому сконцентровано газовий бізнес, "забув" його задекларувати. У річній декларації було вказано лише 63 мільйони, які потім виправили на 970 мільйонів з поясненням про "помилку бухгалтерки".

У 2016 році в Україні зареєстрували низку фірм з виробництва електроенергії. "Екопром", "Калинівка-Терра" нібито нічним не пов'язані, а власники – маловідомі люди, які все-таки створили компанії під Авакова, з таких областей:

Донецької;

Житомирської;

Київської.

Водночас Котвіцький з нардепом від "Батьківщини" Віталієм Даніловим розробляли газовий напрямок – одне з найбільших в країні родовищ газу "Сахалінське". Ще 2 їхні компанії отримали дозволи на розробку нових нафтогазових площ у Харківській області та позмагалися на аукціоні між собою.



Котвіцький, на якому сконцентровано газовий бізнес, "забув" його задекларувати / Скриншот з відео програми "Наші гроші"

"Фактично, ще тоді вони заклали бомбу в процес атестації і це дозволило понад 90% звільнених корумпованих співробітників поновитися в системах адміністративних судів і отримати компенсації за те, що їх незаконно нібито звільнили. Цей етап був повністю провалений, хоча на нього було витрачено й велику кількість грошей і часу", – зазначив активіст ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" Роман Сініцин.

Аваков зробив ставку не на нові обличчя, а на старі перевірені кадри. Так виникла Патрульна поліція, якою можна було закривати усі діри МВС. Однак це спрацювало не всюди.

Загибель Павла Шеремета

У липні 2016 року загинув журналіст Павло Шеремет. Справу взялася розслідувати Національна поліція – реформована гордість Арсена Авакова. Слідство затягнулося на роки, за ґратами опинилися люди, доказів провини яких правоохоронці не показали, а сама справа розвалилася.

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Надалі були й інші резонансні провалені справи та безпідставно затримані люди. Однак увага до справи Шеремета показала всі проблеми, наявні на кожному етапі. Через рік після смерті Шеремета редакція "Слідство. Інфо" опублікувала власне розслідування.

Журналісти зібрали відео з камер спостереження, яке слідчі МВС так і не забрали. Тоді генпрокурором був Юрій Луценко, він заявив, що вилучили відео з 201 камери, а про найважливішу забули.

Наприкінці 2016 року біля Києва оперативники карного розшуку спільно з КОРДом проводили спецоперацію зі затримання грабіжників. На місці опинилась і поліція охорони, яка зреагувала на сигналізацію в будинку поруч. Між поліцією охорони та спецпризначенцями почалася перестрілка, у якій загинуло 5 поліцейських. У результаті керівник операції отримав нову посаду у поліції.

Імперія Авакових

У 2017 році "Інвестор" передали Олександру Авакову, а родинний бізнес розрісся:

"Трихати-Еліос" на 40 гектарів у Миколаївській області належить Ігорю Котвіцькому, Геннадію Гаєвому, Вілену Шатворяну та трастовому фонду Інни Авакової;

"Фес Федорівка" – сонячна електростанція на Херсонщині у перспективі, що належить Вілену Шатворяну та Геннадію Гаєвому;

"Підстепне сонце" – на 25 гектарів у Херсонській області належить Котвіцькому та Аваковій.

У переліку є ще 5 сонячних електростанцій по всій країні. Власники – все ті ж Котвіцький, Авакова, Гаєвой, Амірян. Лише цей сегмент, за приблизними підрахунками, згенерував пів мільярда доходу.

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Уперше вдалося офіційно встановити зв'язок між прізвищами Аваков і Шатворян. Останнього називають контролером сфери поборів під час сертифікації моряків, керівником морських портів, нелегальних ігрових автоматів та гемблінгу, який має вплив у Міністерстві інфраструктури.

Шатворян – це екснардеп від "Партії регіонів" та кандидат ОПЗЖ, який має "біло-блакитне" минуле. Журналістка Марія Жартовська назвала його дуже розумним і водночас хитрим чоловіком, який вміє продумувати на десяток кроків уперед і знає політичний ландшафт.

"Він може спілкуватися абсолютно з усіма, для нього не є проблемою спілкуватися з Юлією Тимошенко і з Вадимом Рабіновичем. Він про це сам говорив кілька разів", – зауважила Жартовська.

Вілла в Італії

У 2017 родина Авакових придбала віллу в Італії. У декларацію міністра вона не потрапила з поясненням, що купили фірму, які належить вілла. Компанія Ferdico була задекларована і їй належить будинок з 26 кімнатами на 500 метрів квадратних.

Згідно з аудитом, вартість нерухомості становила 3,5 мільйона євро. Використовувати її планували як мініготель, куплений у кредит, тільки ці гроші кредитору так і не повернули. Щедрість кредитора натякає на дуже щедрий подарунок або власні гроші, оформлені як кредит.

Антикорупційна прокуратура у 2018 році закрила справу рюкзаків Авакова. Докази провини Олександра Авакова знищили, а він поповнив свою колекцію квартир у Харкові та у ЖК "Альпійський" у Києві житлом в одному з найдорожчих ЖК "Джек Хаус" із басейном на даху, охороною та власним паркінгом.

Справа Гандзюк

У МВС тривав штиль, а жорсткий розгін протестів закріпив дружбу Авакова з п'ятим президентом Петром Порошенком. Проте влітку 2018 року відбувся замах на херсонську активістку Катерину Гандзюк – на виході з будинку її облили кислотою. За кілька днів Аваков впевнено заявив, що затримали підозрюваного в нападі, який виявився випадковою людиною.



Влітку 2018 року відбувся замах на Гандзюк / Фото з фейсбуку активістки

"Поліція, яка фальсифікувала справу, посадила в СІЗО взагалі невинну людину. Антон Геращенко кричав, що знайшли вбивцю. Якби тоді журналісти не розкопали алібі для цього Новікова, він би сидів за те, що Катю облив кислотою, без мотиву", – акцентував Сініцин.

У листопаді 2018 року Гандзюк померла, а справу передали від МВС до СБУ. Відбулися затримання, суди, затягування процесу, акції протесту і врешті – створення громадської ініціативи "Хто замовив Гандзюк".

"Дійшло до того, що тодішній керівник поліції Херсонщини – пан Мєріков попередив серійного вбивцю Левіна, якого екстрадували з Болгарії, щоб він тікав з країни, бо ним зацікавилися правоохоронці з Києва. Його навіть не допитали, а за 2 місяці йому дали генерала", – додав Сініцин.

Відтак ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" міцно імплементувала в громадську свідомість тезу, що "Аваков – чорт". Проста кричалка вплинула на імідж міністра внутрішніх справ більше, ніж всі розлогі аналітики про реформи й новини про злочини.

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Водночас чим більше негативу збирав міністр, тим краще йшли справи в його імперії. У 2019 році компанія Авакова-молодшого придбала 4-поверховий бізнес-центр майже у дворі Офісу Президента. Сюди щодня приїжджає ексміністр.

На початку року Олександр Аваков та Ігор Котвіцький купили готель "Голосіївський" за мільйон гривень. Нерухомість стала більш перспективною щойно парламент дозволив офіційно відкривати казино в готелях. МВС і Авакову особисто приписували контроль над однією з великих мереж, близьким до якої є Шатворян. Його дружина увійшла в компанію "Патріот" – це "лотереї", під прикриттям яких і працювали гральні салони.

У 2019 році міністр підтримав команду Володимира Зеленського. У грудні МВС скликало пресконференцію, де назвало підозрюваних у вбивстві Шеремета – Юлію Кузьменко, Яну Дугарь і Андрія Антоненка – лікаря, волонтерку та музиканта.

Ті, на кого вказали поліцейські, просиділи за гратами 1,5 року. Їхню вину довести поки так і не змогли, навіть не показали "абсолютні" докази.

Зґвалтування у Кагарлику

2020 рік запам'ятався моторошними подіями у Кагарлику, де п'яні поліцейські декілька годин просто у відділку ґвалтували жінку. Там же вони побили чоловіка до півсмерті.

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У Верховній Раді вперше за 7 років діяльності МВС зареєстрували законопроєкт про відставку Авакова. Його навіть не внесли на голосування, не вистачило голосів. Водночас під час пандемії міністерство отримало мільярдні доплати з антиковідного фонду.

Контакти Авакова-молодшого

У 2021 році Олександр Аваков, новий власник сімейного бізнесу, "обріс" водіями, охоронцями та зустрічами. Тривалий час він жив у комплексі "Царський" зі СПА, спортзалом, бізнес-центром і рестораном. Там же помітили нардепа від ОПЗЖ Суто Мамояна, власника будівельного, ресторанного бізнесу та видобутку піску.

Авакова-молодшого і Мамояна об'єднує один спільний знайомий – Сергій Коротких, він же "Боцман", який працював у різних відомствах МВС за Авакова та є одним з лідерів "Нацкорпусу". Йому теж приписують "пісочний інтерес".

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На зустріч в "Царський" приїжджав і бізнесмен Давид Ростомян, син Вачагана Ростомяна, одного з "сім'ї" Януковича. Частину активів експрезидента перекинули саме на Ростомянів, на Давида – будинок на Оболонській набережній, який продали за мільйон доларів. Родина також здала в оренду землю родині очільника СБУ Василя Грицака.

Туди ж прибув голова Харківської облради Артур Товмасян, який перебував під слідством Національного антикорупційного бюро за хабар у мільйон гривень. В облраду він пройшов від "Слуги народу", але близькості до Авакових ніколи не приховував.

"Товмасян близький із сином Авакова, і його обрання – очевидний результат впливу Авакова. Це певний компроміс між деякими групами впливу у тодішній системі влади – зі "Слугою народу" на центральному рівні і Аваковим, як людиною, що контролювала Харківську область", – підкреслив Булах.

До "Царського" приїхав також селищний голова Нової Водолаги на Харківщині Олександр Єсін. Там працює великий завод із виробництва абразивних кругів, який експортує продукцію у 30 країн, зокрема й у Росію. За місяць до зустрічі співвласниками заводу стала родина Шатворяна.

В усіх випадках фігурують люди як з політики, так і з великого бізнесу – як і сама родина Авакових. Останні імплементовані в усі процеси – від Києва до Нової Водолаги. Аваков позбувся посади, але не впливу.

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